Kinh nghiệm “xương máu” ngăn ngừa tai nạn đường sắt trên thế giới

(Kiến Thức) - An toàn giao thông đường sắt là vấn đề được nhiều nước trên thế giới đặc biệt quan tâm. Theo đó, mỗi quốc gia thực hiện những giải pháp khác nhau để ngăn ngừa tai nạn xảy ra và đảm bảo an toàn tính mạng cho hành khách.

Trong thời gian gần đây, một số vụ tai nạn đường sắt xảy ra khiến dư luận Việt Nam rúng động. Vì vậy, để phòng ngừa tai nạn, ngành Đường sắt đã triển khai lắp đặt 1.529 camera giám sát tại các vị trí liên quan trực tiếp đến chạy tàu như đường ngang, nhà ga, đầu máy...



Việc lắp các camera giám sát sẽ giúp ban lãnh đạo, cán bộ ngành đường sắt biết trạng thái thực đang diễn ra tại các tuyến đường sắt nếu phát hiện sự cố, trục trặc thì có thể kịp thời xử lý. Thêm nữa, các camera giám sát cũng cung cấp dữ liệu để phân tích lỗi do đâu khi xảy ra tai nạn, sự cố, do khách quan hay chủ quan, do thiết bị hay con người.

Hệ thống đường sắt tại Mỹ.

Không chỉ ở Việt Nam, an toàn giao thông đường sắt được nhiều nước trên thế giới hết sức quan tâm. Mỗi nước đã có những cách quản lý, giải pháp hiệu quả để ngăn ngừa tai nạn. Trong số này nổi tiếng là Nhật Bản. Hệ thống đường sắt của nước này được đánh giá là an toàn và thuận tiện. Giờ tàu chạy chính xác tới từng phút. Tàu chỉ chậm tuyến hoặc bị tạm dừng khi có 3 nguyên nhân chính xảy ra là: gió bão, tuyết và có người lao vào đoàn tàu để tự sát.

Để đảm bảo tàu chạy đúng giờ và phòng ngừa tai nạn, Nhật Bản cách ly đường tàu ra khỏi khu dân cư cũng như đường lưu thông của các phương tiện giao thông khác. Một ví dụ điển hình là hệ thống tàu cao tốc Shinkansen của Nhật Bản áp dụng cách thức này. Theo đó, các chuyến tàu chỉ chạy trên các tuyến đường sắt chuyên dụng và tách biệt hoàn toàn đối với các đường lưu thông xung quanh.

Nhờ vậy, tốc độ của tàu luôn ổn định đồng thời hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ tàu va chạm với các phương tiện cơ giới khác hoặc người đi bộ.

Mời độc giả xem video: Bên trong tàu đường sắt Cat Linh - Hà Đông (nguồn: VTC1)

Mỹ cũng rất chú trọng đến vấn đề an toàn đường sắt. Do vậy, các tuyến đường ray tàu hỏa chở khách của nước này được trang bị công nghệ chống va chạm tàu được gọi là hệ thống điều khiển tàu tích cực (PTC).

Hệ thống điều khiển tàu tích cực (PTC) được thiết kể để ngăn ngừa các vụ trật đường ray hoặc va chạm do tàu chạy quá tốc độ. Ủy ban an toàn vận tải quốc gia Mỹ cho biết ít nhất 81 vụ tai nạn gây chết người kể từ năm 1969 đã có thể ngăn ngừa được nếu như các tuyến đường đường ray tàu hỏa chở khách được trang bị PTC.

Ngoài ra, ngành đường sắt của Mỹ còn áp dụng Công nghệ kiểm soát tàu hỏa tích cực. Công nghệ này sẽ tự động hãm tốc độ tàu nếu người lái tàu không tuân thủ các tín hiệu an toàn hoặc quá tốc độ hạn chế. Nhờ vậy, các vụ tai nạn có thể ngăn ngừa.