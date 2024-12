Tiết lộ sốc về cuộc chiến tranh dài nhất lịch sử nhân loại

Kéo dài hơn 100 năm: Dù được gọi là Chiến tranh Trăm năm, cuộc chiến thực tế kéo dài 116 năm, từ năm 1337 đến 1453. Ảnh: Pinterest. Nguyên nhân chính: Cuộc chiến bắt đầu từ tranh chấp về quyền kế vị ngai vàng nước Pháp giữa nhà Valois (Pháp) và nhà Plantagenet (Anh). Ảnh: Pinterest. Pháp và Anh không chiến đấu liên tục: Cuộc chiến bao gồm nhiều giai đoạn xung đột xen kẽ các thời kỳ hòa bình và đình chiến. Ảnh: Pinterest. Anh từng chiếm ưu thế lớn: Trong những năm đầu, Anh chiến thắng vang dội với các trận đánh nổi tiếng như Trận Crécy (1346) và Trận Agincourt (1415), nhờ kỹ thuật bắn cung vượt trội của cung thủ Anh. Ảnh: Pinterest. Hiệp sĩ thất thế trước cung thủ: Lần đầu tiên trong lịch sử, đội hình hiệp sĩ truyền thống bị cung thủ Anh sử dụng cung dài (longbow) đánh bại triệt để. Ảnh: Pinterest. Edward III và Edward Hoàng tử Đen: Vua Edward III của Anh là người khởi đầu cuộc chiến. Con trai ông, Edward Hoàng tử Đen, nổi tiếng vì tài năng quân sự và tàn bạo trên chiến trường. Ảnh: Pinterest. Joan of Arc: Joan of Arc, một nông dân trẻ người Pháp, đã lãnh đạo quân đội Pháp và đảo ngược thế cục vào cuối cuộc chiến. Cô trở thành biểu tượng anh hùng dân tộc Pháp. Ảnh: Pinterest. Joan bị xử tử: Joan of Arc bị quân Anh bắt và bị xử tử năm 1431 với cáo buộc là phù thủy và dị giáo. Sau này, cô được phong thánh bởi Giáo hội Công giáo. Ảnh: Pinterest. Charles VII: Vua Charles VII của Pháp đã tái chiếm phần lớn lãnh thổ Pháp nhờ sự hỗ trợ của Joan of Arc và các cuộc cải tổ quân sự. Ảnh: Pinterest. Sự suy tàn của phong kiến: Cuộc chiến đánh dấu sự suy yếu của hệ thống phong kiến truyền thống, khi các quốc gia dần chuyển sang mô hình quân chủ tập trung hơn. Ảnh: Pinterest. Công nghệ quân sự phát triển: Pháo binh và súng cầm tay bắt đầu được sử dụng, thay đổi cách thức chiến tranh và dẫn đến sự suy tàn của các thành lũy và lâu đài. Ảnh: Pinterest. Anh mất phần lớn lãnh thổ ở Pháp: Sau cuộc chiến, Anh chỉ còn kiểm soát được Calais, phần lớn các lãnh thổ khác ở Pháp bị mất. Ảnh: Pinterest. Dịch bệnh làm gián đoạn chiến tranh: Đại dịch Cái chết Đen (1347–1351) bùng phát trong thời gian này, làm giảm dân số cả Anh và Pháp, gián đoạn các hoạt động quân sự. Ảnh: Pinterest. Sự hình thành ý thức quốc gia: Chiến tranh Trăm năm đã củng cố ý thức quốc gia ở cả Anh và Pháp, thay thế lòng trung thành phong kiến bằng lòng trung thành với quốc gia. Ảnh: Pinterest. Kết thúc bằng chiến thắng của Pháp: Trận Castillon (1453) là trận chiến cuối cùng, đánh dấu sự thất bại của quân Anh và kết thúc cuộc chiến, giúp nước Pháp khôi phục lãnh thổ. Ảnh: Pinterest.

