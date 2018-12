Những đặc sản Việt Nam được báo Tây khen nức nở 2018

Việt Nam nổi tiếng là quốc gia có nền ẩm thực phong phú và đặc sắc. Trong số này, phở là một trong những món ngon Việt Nam được thực khách quốc tế biết đến nhiều nhất. Trong năm 2018, tờ CNN của Mỹ đã bình chọn 30 món ăn ngon nhất thế giới, trong đó có món phở của Việt Nam. Theo CNN, món phở nổi tiếng của người Việt được chế biến từ những sợi bún gạo được kèm theo chút thịt gà hoặc thịt bò cùng một số loại rau thơm rồi được nêm nếm nước dùng hoàn hảo. Bên cạnh phở, gỏi cuốn của Việt Nam xếp ở vị trí thứ 30 trong top 50 món ăn ngon nhất thế giới do CNN Travel bình chọn. Món phở cuốn hấp dẫn của Việt Nam được miêu tả là món được chế biến từ thịt lợn, tôm, rau thơm, bún và được dùng với nước chấm. Trang Traveller của Australia công bố danh sách 21 món ăn ngon nhất thế giới 2018. Trong số này, Việt Nam có 3 món ăn được bình chọn gồm: ốc, bún riêu cua và bánh mì Hội An. Ốc là một món ăn vặt phổ biến ở Việt Nam. Thực khách có thể dễ dàng thưởng thức món ăn này ở nhiều nơi, đặc biệt là các vỉa hè. Ốc có rất nhiều cách chế biến như: ốc xào, ốc luộc, ốc nướng… Món bún riêu cua được trang Traveller đánh giá là một trong những món ăn ngon nhất Việt Nam và hấp dẫn thực khách với nước dùng được chế từ riêu cua, cà chua. Khi ăn, thực khách có thể ăn kèm cùng rau thơm, hoa chuối, giá đỗ. Bánh mì Hội An được thực khách quốc tế đánh giá cao, bao gồm cả đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain hết lời khen ngợi. Mời độc giả xem video: H'Hen Niê mang trang phục "Bánh mì" đi thi Miss World 2018 (nguồn: VTC3)

