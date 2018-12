Khám phá ngôi cổ tự nơi thiền sư Thích Nhất Hạnh tịnh dưỡng

Lối vào chùa. Cổng Tam Quan chùa Từ Hiếu. Chùa Từ Hiếu ban đầu chỉ là một Thảo Am với tên gọi là am An Dưỡng do Tổ sư Nhất Định lập nên vào năm 1843. Ngài vừa tu hành vừa lo chăm sóc mẹ già. Cảm động về sự hiếu thảo, sau khi ngài viên tịch, Vua Tự Đức đặt cho chùa tên là “Từ Hiếu tự”. Hiểu theo nghĩa của Đạo Phật là đạo hiếu giữa bố mẹ và con cái Nơi chôn cất thiền sư Nhất Định. Năm 1848, Hoà thượng Cương Kỷ bắt đầu xây dựng chùa quy mô hơn với kinh phí được vua Tự Đức cấp và từ các vị quan thái giám triều Nguyễn và các Phật tử cúng dường. Từ đó, chùa Từ Hiếu trở thành một ngôi chùa lớn. Khuôn viên chùa rộng chừng 8 mẫu, phía trước có khe nước uốn quanh, phong cảnh thơ mộng.Chính điện chùa Từ Hiếu, ngôi chùa nhuốm màu hoang sơ huyền bí giữa đạo và đời. Nét giản dị của chùa thể hiện qua lối kiến trúc chữ “Khẩu” với ba gian hai chái truyền thống tạo thành tổng thể khép kín. Gian chính điện là nơi thờ Phật còn phía sau là nơi thờ Tổ. Khu vực các ngôi mộ của những thái giám triều Nguyễn có đóng góp mở mang xây dựng chùa. Chùa là nơi thiền sư Thích Nhất Hạnh khởi tâm đi tu và sau nhiều năm tu tập và giảng đạo ở nước ngoài, hiện thiền sư đã trở về và an dưỡng tại nơi đây. Thiền sư Thích Nhất Hạnh (ngồi) trong ngày trở về. Ảnh: Chùa Từ Hiếu. Với vẻ đẹp hài hòa giữa kiến trúc và không gian thơ mộng, ngày nay ngôi cổ tự này không chỉ là chốn hành hương của các Phật tử mà còn là điểm đến thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.

