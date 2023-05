Khám phá hiện vật có nguồn gốc đặc biệt ở chiến trường Điện Biên Phủ

Một số đồ dùng sinh hoạt (đồng hồ, bi-đông, đèn pi, ca, bút máy...) của sĩ quan Pháp, chiến sĩ Tiểu đoàn 166, Trung đoàn 209, Đại đoàn 312 thu được từ hầm chỉ huy quân Pháp ở Điện Biên Phủ. (Hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự). Chiếc quạt điện hiệu Marelli nổi tiếng của Italia, chiến sĩ Tiểu đoàn 166 thu được tại hầm chỉ huy quân Pháp ở Điện Biên Phủ. Gậy ba-toong của tướng Christian de Castries, chiến sĩ Tiểu đoàn 166 thu được tại hầm chỉ huy quân Pháp ở Điện Biên Phủ. Chịu chung số phận với cây ba-toong là chiếc cặp da của tướng de Castries Cầu vai, phù hiệu của sĩ quan Pháp, quân ta thu được sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Cuống huy chương của sĩ quan, binh lính Pháp, quân ta thu được ở Điện Biên Phủ. Thư của tướng Henri Navarre gửi tướng de Castries ủy nhiệm Quan năm thầy thuốc Dolome đến Điện Biên Phủ gặp phía Việt Nam xin trả tù binh. Súng bắn pháo hiệu, chiến sĩ Tiểu đoàn 166 thu được của quân Pháp ở Điện Biên Phủ. Súng ngắn trang bị của sĩ quan Pháp tại Điện Biên Phủ. Máy bộ đàm (trái) và bom bươm bướm Mỹ do Mỹ viện trợ (phải) của quân Pháp ở chiến trường Điện Biên Phủ. Vỏ mìn nhảy quân Pháp sử dụng ở Điện Biên Phủ. Máy ngắm hồng ngoại quân Pháp sử dụng ở Điện Biên Phủ. Nắp xe tăng của loại xe tăng 18 tấn do Mỹ sản xuất và trang bị cho quân Pháp ở Điện Biên Phủ, bị bội đội Việt Nam bắn cháy tại đồi A1, ngày 6/5/1954. Súng phun lửa do Mỹ sản xuất và viện trợ cho Pháp, bội đội Việt Nam thu được ở đồi C2, phía Đông Mường Thanh, Điện Biên Phủ, 6/5/1954. Súng cối 60 mm, quân ta thu được của Pháp trong trận Điện Biên Phủ. Nhật ký Điện Biên Phủ của sĩ quan Pháp thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4 bộ binh Morocco viết về cuộc sống của tù binh Pháp ở Điện Biên Phủ. Mời quý độc giả xem video: Cận cảnh dàn vũ khí "khủng" được Bộ Quốc phòng trưng bày tại Thái Nguyên | VTV24.

