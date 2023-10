Hoàng đế Quang Tự khư khư nắm chặt thứ gì lúc băng hà?

Sinh năm 1871, hoàng đế Quang Tự là con trai của Thuần Thân Vương Dịch Hoàn. Thuần Thân Vương Dịch Hoàn là con trai của vua Đạo Quang và mẹ là em gái của Từ Hi Thái hậu. Năm 1874, vua Đồng Trị đột ngột băng hà mà không có con cái. Do vậy, Từ Hi Thái hậu và các đại thần đã họp bàn và cuối cùng chọn Quang Tự làm người kế vị. Theo đó, ông trở thành hoàng đế thứ 11 của nhà Thanh. Do vua Quang Tự còn nhỏ tuổi nên Từ Hi Thái hậu buông rèm nhiếp chính, xử lý chính sự và nắm quyền lực lớn trong triều. Vậy nên, Quang Tự trở thành vị vua bù nhìn. Vua Quang Tự gắn liền với phong trào Duy Tân nhưng cuối cùng thất bại vì không thể thoát khỏi sự kìm kẹp, khống chế của Từ Hi Thái hậu. Nhiều người tham gia phong trào Duy Tân bị giết hoặc bị bắt. Ngay cả hoàng đế Quang Tự cũng bị Từ Hi Thái hậu giam lỏng trong Doanh Đài (nơi nghỉ dưỡng, tránh nóng vào mùa hè của hoàng gia nhà Thanh). Sau 10 năm bị giam cầm, vua Quang Tự trút hơi thở cuối cùng vào ngày 14/11/1908. Tang lễ của hoàng đế Quang Tự được tổ chức long trọng và trang nghiêm. Sau đó, ông được an táng tại Sùng Lăng cùng với Long Dụ Hoàng hậu. Đến năm 1938, lăng mộ của vua Quang Tự bị những kẻ trộm mộ cướp phá, đánh cắp cổ vật. Vào năm 1980, các nhà khảo cổ Trung Quốc đã tiến hành cuộc khai quật, kiểm tra hiện trạng Sùng Lăng để có kế hoạch tu sửa. Theo đó, các chuyên gia kiểm tra quan tài chứa thi hài vua Quang Tự và phát hiện trong tay ông nắm chặt 2 bảo vật vô giá gồm: Hòa Điền Ngọc và Liên Thể phỉ thúy. Phát hiện này khiến các chuyên gia vô cùng vui mừng vì cứ ngỡ các cổ vật quý giá đã bị trộm mộ lấy đi hết. Ngoài 2 bảo vật trên, các nhà khảo cổ còn tìm thấy một giếng chứa vô số bảo vật quý giá ở bên dưới quan tài của vua Quang Tự. Nhờ những khám phá trên, các chuyên gia giải mã được những bí mật về cuộc sống của ông hoàng này cũng như tập tục mai táng của nhà Thanh. Mời độc giả xem video: Bí quyết khiến Hoàng đế dù ăn sơn hào hải vị cũng không béo phì.

Sinh năm 1871, hoàng đế Quang Tự là con trai của Thuần Thân Vương Dịch Hoàn. Thuần Thân Vương Dịch Hoàn là con trai của vua Đạo Quang và mẹ là em gái của Từ Hi Thái hậu. Năm 1874, vua Đồng Trị đột ngột băng hà mà không có con cái. Do vậy, Từ Hi Thái hậu và các đại thần đã họp bàn và cuối cùng chọn Quang Tự làm người kế vị. Theo đó, ông trở thành hoàng đế thứ 11 của nhà Thanh. Do vua Quang Tự còn nhỏ tuổi nên Từ Hi Thái hậu buông rèm nhiếp chính, xử lý chính sự và nắm quyền lực lớn trong triều. Vậy nên, Quang Tự trở thành vị vua bù nhìn. Vua Quang Tự gắn liền với phong trào Duy Tân nhưng cuối cùng thất bại vì không thể thoát khỏi sự kìm kẹp, khống chế của Từ Hi Thái hậu. Nhiều người tham gia phong trào Duy Tân bị giết hoặc bị bắt. Ngay cả hoàng đế Quang Tự cũng bị Từ Hi Thái hậu giam lỏng trong Doanh Đài (nơi nghỉ dưỡng, tránh nóng vào mùa hè của hoàng gia nhà Thanh). Sau 10 năm bị giam cầm, vua Quang Tự trút hơi thở cuối cùng vào ngày 14/11/1908. Tang lễ của hoàng đế Quang Tự được tổ chức long trọng và trang nghiêm. Sau đó, ông được an táng tại Sùng Lăng cùng với Long Dụ Hoàng hậu. Đến năm 1938, lăng mộ của vua Quang Tự bị những kẻ trộm mộ cướp phá, đánh cắp cổ vật. Vào năm 1980, các nhà khảo cổ Trung Quốc đã tiến hành cuộc khai quật, kiểm tra hiện trạng Sùng Lăng để có kế hoạch tu sửa. Theo đó, các chuyên gia kiểm tra quan tài chứa thi hài vua Quang Tự và phát hiện trong tay ông nắm chặt 2 bảo vật vô giá gồm: Hòa Điền Ngọc và Liên Thể phỉ thúy. Phát hiện này khiến các chuyên gia vô cùng vui mừng vì cứ ngỡ các cổ vật quý giá đã bị trộm mộ lấy đi hết. Ngoài 2 bảo vật trên, các nhà khảo cổ còn tìm thấy một giếng chứa vô số bảo vật quý giá ở bên dưới quan tài của vua Quang Tự. Nhờ những khám phá trên, các chuyên gia giải mã được những bí mật về cuộc sống của ông hoàng này cũng như tập tục mai táng của nhà Thanh. Mời độc giả xem video: Bí quyết khiến Hoàng đế dù ăn sơn hào hải vị cũng không béo phì.