Hé lộ lý do nấm mồ chưa bao giờ xanh cỏ của Từ Hy

Nhắc tới lăng mộ của Từ Hi, một số người tinh mắt sẽ nhận thấy điểm đặc biệt ở nơi này. Đó là phía trên ngôi mộ không hề có lấy một ngọn cỏ dại. Vậy đâu là lý do thực sự khiến ngôi mộ của Từ Hi chưa bao giờ xanh cỏ?