Loạt ảnh hiếm hoi khiến bạn cảm nhận quá khứ chân thực hơn

Albert Einstein trong phòng nghiên cứu tại Princeton, New Jersey, Hoa Kỳ vào năm 1940. Đây là một trong những hình ảnh chân thực về quá khứ bạn nên biết. Lý Tiểu Long cùng gia đình Dấu ấn của chiếc máy bay cảm tử kamikaze Mitsubishi Zero dọc theo sườn của tàu HMS Sussex, 1945. 100 năm trước: Khung cảnh đường phố ở Antwerp, Bỉ thấy chụp lại khoảnh khắc người dân ăn mừng kết thúc Thế chiến I, vài giờ sau khi người Đức đầu hàng vào ngày 11/11/1918. Sĩ quan cảnh sát John Shuttleworth vẫn kiên trì làm nhiệm vụ trong dòng nước lũ ở Cambridge, Ontario, 1974. Michael Jackson lái những chiếc xe hơi trong một sự kiện dành cho những đứa trẻ kém may mắn tại Neverland Ranch năm 1994. Hang động được chạm khắc nhờ biển trong một bức tường băng gần Vịnh Commonwealth. Đám cưới của Bill và Hillary Clinton năm 1975. Các y tá đứng trong hào tránh bom ở bệnh viện, Pháp, 1918. Một người đàn ông nghèo chạy dọc theo cỗ xe của Vua George V để xin tiền. Harold Hamilton, một nhà khoa học với Cuộc thám hiểm Nam Cực đầu tiên với bộ xương của một con sư tử biển, năm 1913. Arthur Sawyer và một chú voi biển, 1912. Những người lính Liên Xô bắn một loạt đạn vào máy bay địch vào tháng 6/1943. Áo giáp chống đạn của Tiến sĩ Guy Brewster, 1917. Các mỏ địa ngục trong cơn sốt vàng Brazil những năm 1980. Một phụ nữ trẻ làm việc trong một nhà máy dệt, Nga, 1960.

