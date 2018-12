Chiến dịch giải cứu 10.000 trẻ Do Thái khỏi "nanh vuốt" Hitler

Kindertransport được biết đến rộng rãi là chiến dịch giải cứu trẻ em Do Thái ở Đức do một tổ chức từ thiện có trụ sở ở Anh thực hiện trước khi Chiến tranh thế giới 2 nổ ra. Kindertransport cũng được đánh giá là một trong những chiến dịch thành công khi giải cứu được hàng ngàn người Do Thái khỏi cuộc diệt chủng Holocaust của Đức quốc xã. Theo ước tính, khoảng 10.000 trẻ em đã rời khỏi Đức và các nước bị phát xít Đức xâm lược an toàn thông qua chiến dịch Kindertransport. Cụ thể, hàng ngàn trẻ em Do Thái đã được đưa đến Vương quốc Anh bằng những chuyến xe lửa trong vòng 9 tháng trước khi Thế chiến 2 bùng nổ vào năm 1939. Vào ngày 2/12/1938, chiến dịch Kindertransport chính thức được thực hiện với 200 trẻ em Do Thái tại một trại trẻ mồ côi ở Berlin được đưa khỏi Đức đến Anh một cách an toàn. Kể từ đó, Kindertransport lần lượt tổ chức những cuộc giải cứu trẻ em Do Thái dưới 17 tuổi với số lượng lớn. Đa số những trẻ em được đưa khỏi Đức trước khi Thế chiến 2 nổ ra không có cơ hội gặp lại cha mẹ hoặc người thân do họ bị sát hại trong hệ thống trại tập trung của Đức Quốc xã. Gần 10.000 đứa trẻ Do Thái được đưa đến Anh có những thay đổi đáng kể trong cuộc sống. Trong số này, có những đứa trẻ đã tham gia các hoạt động của chính phủ Anh trong việc chiến đấu chống lại Đức quốc xã khi Chiến tranh thế giới 2 nổ ra. Tuy nhiên, cũng có không ít trẻ em Do Thái bị chấn thương tâm lý do trải qua biến cố lớn hồi nhỏ. Vì vậy, chính phủ Đức mới đây đưa ra thông báo sẽ bồi thường thiệt hại tinh thần cho 1.000 người Do Thái được sơ tán từ thời Hitler. Mỗi người sẽ nhận được số tiền khoảng 66,2 triệu đồng. Mời độc giả xem video: Phương pháp dạy con của người Do Thái (nguồn: VTC14)

Kindertransport được biết đến rộng rãi là chiến dịch giải cứu trẻ em Do Thái ở Đức do một tổ chức từ thiện có trụ sở ở Anh thực hiện trước khi Chiến tranh thế giới 2 nổ ra. Kindertransport cũng được đánh giá là một trong những chiến dịch thành công khi giải cứu được hàng ngàn người Do Thái khỏi cuộc diệt chủng Holocaust của Đức quốc xã. Theo ước tính, khoảng 10.000 trẻ em đã rời khỏi Đức và các nước bị phát xít Đức xâm lược an toàn thông qua chiến dịch Kindertransport. Cụ thể, hàng ngàn trẻ em Do Thái đã được đưa đến Vương quốc Anh bằng những chuyến xe lửa trong vòng 9 tháng trước khi Thế chiến 2 bùng nổ vào năm 1939. Vào ngày 2/12/1938, chiến dịch Kindertransport chính thức được thực hiện với 200 trẻ em Do Thái tại một trại trẻ mồ côi ở Berlin được đưa khỏi Đức đến Anh một cách an toàn. Kể từ đó, Kindertransport lần lượt tổ chức những cuộc giải cứu trẻ em Do Thái dưới 17 tuổi với số lượng lớn. Đa số những trẻ em được đưa khỏi Đức trước khi Thế chiến 2 nổ ra không có cơ hội gặp lại cha mẹ hoặc người thân do họ bị sát hại trong hệ thống trại tập trung của Đức Quốc xã. Gần 10.000 đứa trẻ Do Thái được đưa đến Anh có những thay đổi đáng kể trong cuộc sống. Trong số này, có những đứa trẻ đã tham gia các hoạt động của chính phủ Anh trong việc chiến đấu chống lại Đức quốc xã khi Chiến tranh thế giới 2 nổ ra. Tuy nhiên, cũng có không ít trẻ em Do Thái bị chấn thương tâm lý do trải qua biến cố lớn hồi nhỏ. Vì vậy, chính phủ Đức mới đây đưa ra thông báo sẽ bồi thường thiệt hại tinh thần cho 1.000 người Do Thái được sơ tán từ thời Hitler. Mỗi người sẽ nhận được số tiền khoảng 66,2 triệu đồng. Mời độc giả xem video: Phương pháp dạy con của người Do Thái (nguồn: VTC14)