Những địa danh Việt Nam được truyền thông TG mê mẩn 2018

Vào tháng 3/2018, chuyên trang du lịch của tờ Business Insider công bố 6 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới trong tháng 3. Trong số này có một địa danh của Việt Nam là thủ đô Hà Nội. Một trong những lý do Hà Nội được lựa chọn là điểm đến hấp dẫn nhất thế giới là bởi thời tiết mùa xuân ấm áp là khoảng thời gian thích hợp để du khách quốc tế đến thủ đô du lịch, lang thang dạo quanh khu phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn… Cũng trong năm 2018, Lonely Planet - chuyên trang về hướng dẫn du lịch lớn nhất thế giới - công bố danh sách 10 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á. TP HCM của Việt Nam được vinh danh ở hạng mục này. Cụ thể, TP HCM đứng thứ ba trong top 10 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á và được đánh giá là thành phố ngày càng tuyệt vời. Trong danh sách 50 địa điểm đẹp nhất hành tinh do trang Purewow công bố, Sa Pa của Việt Nam đứng ở vị trí thứ 5. Địa điểm nổi tiếng này gây ấn tượng với du khách bởi những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp, những chuyến khám phá núi rừng và cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Sa Pa cũng nằm trong top 28 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2019. Danh sách này do National Geographic - tạp chí uy tín của Mỹ công bố. Bên cạnh Sa Pa, Hoàng Liên Sơn cũng được National Geographic gọi tên. Vẻ đẹp kỳ vĩ của dãy Hoàng Liên Sơn khiến du khách không khỏi choáng ngợp. Năm 2018, tạp chí Time của Mỹ bình chọn Cầu Vàng tại khu du lịch Sun World Danang Wonders (Bà Nà Hills) là một trong số 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới. Tạp chí du lịch nổi tiếng Travel and Leisure mới công bố 50 điểm đến tốt nhất năm 2019. Trong số này, Hội An ở Quảng Nam, Việt Nam cũng có mặt. Hội An được miêu tả là một trong những thành phố có ý nghĩa lịch sử và đẹp nhất của Việt Nam. Cũng trong năm 2018, Hội An được Tạp chí Travel + Leisure bình chọn ở vị trí thứ 8 trong top 15 thành phố du lịch tốt nhất thế giới năm 2018. Mời độc giả xem video: TP HCM lọt top 50 thành phố đẹp nhất thế giới (nguồn: VTC1)

