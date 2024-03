GS Nguyễn Đình Đức cổ vũ nhà khoa học trẻ dấn thân

GS Nguyễn Đình Đức là chuyên gia phản biện khoa học cho hơn 70 tạp chí khoa học ISI có uy tín của quốc tế như: Composite Structures, International journal of Mechanical Sciences, Journal of Sound and Vibration, Journal of Computational Materials Sciences, Journal of Composite Materials, Journal of Vibration and Control, Journal of Composite Part B: Engineering,…

Ông cũng tham gia ban tổ chức, ban khoa học và nhiều lần là báo cáo mời (invited speaker), trong đó có những lần vinh dự được làm báo cáo mời tại phiên toàn thể của những hội nghị khoa học quốc tế lớn.

Với những đóng góp xuất sắc và không mệt mỏi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ông đã 2 lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động: hạng Ba (năm 2016) và hạng Nhì (năm 2022).