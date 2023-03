Giật mình xác ướp “thở dài” trong mộ cổ 2.000 năm tuổi

Trong cuộc khai quật tại quận Hàm Dương, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, các công nhân bất ngờ phát hiện một ngôi mộ cổ. (Ảnh minh họa) Thành phố Tây An mang bề dày lịch sử phong phú, được mệnh danh là "Thánh địa của những lăng mộ". Theo đó, họ nhanh chóng thông báo giới chuyên gia và xác định ngôi mộ có niên đại vào thời Tây Hán. Bên trong mộ có cỗ một quan tài khoảng 2.000 tuổi. (Ảnh minh họa) Ngoài cỗ quan tài, các chuyên gia không tìm thấy bất cứ món đồ tùy táng nào. Điều này khiến các chuyên gia suy đoán ngôi mộ cổ có thể từng bị mộ tặc đột nhập. (Ảnh minh họa) Sau đó, các chuyên gia tiến hành mở nắp quan tài và phát hiện bên trong là một xác ướp còn khá nguyên vẹn, nội tạng chưa bị phân hủy mặc dù thi hài bị ngâm trong nước thời gian dài. (Ảnh minh họa) Qủy dị hơn là ngay sau khi mở nắp quan tài, họ nghe thấy tiếng "thở dài" phát ra từ xác ướp. Đây là điều mà các chuyên gia chưa từng ghi nhận trước đó. (Ảnh minh họa) Trước hiện tượng bí ẩn này, các chuyên gia đã bắt tay vào nghiên cứu nhằm tìm ra lời giải. Sau một thời gian điều tra, họ phát hiện âm thanh lạ phát ra từ xác ướp liên quan đến việc thi hài bị ngâm trong nước suốt nhiều thế kỷ. (Ảnh minh họa) Cụ thể, trước khi chôn cất, người xưa đã đổ nước biển vào trong quan tài rồi niêm phong kín. (Ảnh minh họa) Do trong nước biển có lượng muối cao nên đã rút nước từ bên trong cơ thể ra bên ngoài và thay thế bằng các phân tử muối. (Ảnh minh họa) Thêm nữa, các vi khuẩn, vi sinh vật không phát triển được trong môi trường này. Nhờ vậy, xác ướp được bảo quản nguyên vẹn theo thời gian. (Ảnh minh họa) Do thi hài ngâm trong nước biển thời gian dài cộng thêm môi trường kín của quan tài nên khi mở nắp, oxy tràn vào bên trong đi vào đường hô hấp của xác ướp. (Ảnh minh họa) Điều này dẫn tới dây thanh quản của xác ướp rung nhẹ và tạo ra âm thanh giống tiếng "thở dài" khiến nhiều người giật mình tưởng "người chết đội mồ sống lại". (Ảnh minh họa) >>>Xem thêm video: Giải mã bí ẩn hàng trăm cỗ quan tài treo ma mị trên vách đá.

