Danh hiệu “lực cắn mạnh nhất” không dành cho chúa sơm lâm

Theo livescience, những loài động vật đang sống và đã tuyệt chủng nào có lực cắn mạnh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Cụ thể, loài khủng long Tyrannosaurus rex và siêu cá mập megalodon được biết đến là những loài vật có lực cắn cực mạnh.

Lực cắn, theo một nghiên cứu được công bố trên Frontiers, là lực mà cơ và xương hàm trên và hàm dưới tạo ra khi động vật cắn. Động vật có lực cắn mạnh thường không gặp khó khăn gì trong việc kẹp chặt con mồi đang vùng vẫy. Một số kẻ săn mồi thậm chí còn có thể xuyên thủng con mồi bằng bộ giáp đặc biệt cứng cáp.

Cá sấu nước mặn (Crocodylus porosus) có lực cắn mạnh nhất so với bất kỳ loài động vật nào còn sống hiện nay. Ảnh: DianaLynne/Getty Images Một nghiên cứu năm 2012 trên tạp chí PLOS One cho biết, trong số tất cả các sinh vật còn sống ngày nay, cá sấu nước mặn (Crocodylus porosus) là loài có lực cắn mạnh nhất ở mức 16.460 newton (newton đo cường độ lực). Để so sánh, 1 newton tương đương với khoảng một phần tư pound lực. Bất cứ thứ gì rơi vào hàm của một con cá sấu nước mặn đều phải chịu một lực cực mạnh trong quá trình nhai.



Có hai đối thủ có thể thách thức thậm chí là đánh bại cá sấu nước mặn, nhưng lực cắn của chúng chưa được đo lường trong môi trường sống vì những động vật này là loài săn mồi dưới nước. Nếu được xác nhận, lực cắn mạnh nhất có thể là của loài orca (Orcinus orca) được Hiệp hội cá mập Hà Lan ước tính khoảng 84.516 newton. Theo sau là lực cắn của loài cá mập trắng lớn (Carcharodon carcharias), vào khoảng 18.000 newton. Nghiên cứu này được thực hiện trên các mô hình máy tính được sử dụng trong một nghiên cứu năm 2008 được công bố trên Tạp chí Động vật học.

Nhà cổ sinh vật học Gregory M. Erickson đo lực cắn của cá sấu.(Nguồn hình ảnh: Ảnh của: Gregory M. Erickson qua Đại học Bang Florida)

Trong số các loài động vật đã tuyệt chủng, loài khủng long T. rex có thể là vua, với công suất sát thủ 35.000 newton khi nó tấn công Trái đất từ khoảng 68 triệu đến 66 triệu năm trước. Loài cá mập khổng lồ Megalodon (Otodus megalodon) là "hung thần biển cả" từ 15 triệu đến 3,6 triệu năm trước với lực cắn lên tới 182.200 newton. Tuy nhiên, vẫn còn đó những câu hỏi liệu cá mập có thể đánh bại được khủng long hay không. Jack Tseng - nhà sinh vật học và trợ lý giáo sư về sinh học tích hợp tại Đại học California, Berkeley, giải thích: Chúng khó cạnh tranh với nhau vì hàm cá mập và khủng long có nhiều loại và số lượng răng khác nhau.



Lực cắn có thể được đo trực tiếp hoặc ước tính gián tiếp. Động vật sống có thể cắn vào máy đo lực, đó là cách các nhà khoa học đo được vết cắn cực mạnh của cá sấu nước mặn. Đối với các động vật sống mà các nhà khoa học chưa thể thử nghiệm theo cách này, chẳng hạn như cá kình và cá mập, lực cắn dựa trên những gì đã biết về cấu trúc cơ thể, hình dạng và loại con mồi mà chúng săn được.

Động vật tuyệt chủng thì phức tạp hơn. Chỉ còn lại xương hàm trong hộp sọ, đó là lý do tại sao các nhà nghiên cứu sử dụng mô phỏng máy tính để tái tạo cơ hàm đã bị phân hủy từ lâu.

Theo các nhà khoa học, để có một lực cắn nghiền nát đối thủ phải yêu cầu sức mạnh của đầu và hàm, việc này đóng vai trò rất quan trọng. Răng cũng là một vũ khí tối quan trọng. Chỉ tính riêng phần đầu của T. rex đã có sức mạnh nghiền nát xương. Tuy nhiên, có một yếu tố chi phối tất cả những yếu tố khác. Theo Daniel Huber - giáo sư và chủ tịch nghiên cứu môi trường tại Đại học Tampa ở Florida: “Kích thước cơ thể là yếu tố quan trọng nhất trong việc xác định lực cắn”. Huber đã phát hiện ra rằng kích thước của kẻ săn mồi lấn át mọi thứ khác, bao gồm chiều rộng của đầu cho đến độ dẻo dai của hàm.

Khủng long kỷ Phấn trắng Tyrannosaurus rex có lực cắn ước tính khoảng 35.000 newton.(Tín dụng hình ảnh: Martin Shields qua Alamy Stock Photo)

Theo mô phỏng máy tính của vua khủng long, con T. rex mang tính biểu tượng có bộ hàm mạnh mẽ. Huber cho biết, khi tính đến độ sắc bén của hàm răng, ước tính lực cắn của loài khủng long này tăng vọt. Nhưng một phần của tổng lực đó không chỉ đến từ lực cắn mà còn đến từ áp lực cắn tăng thêm do những chiếc răng sắc nhọn đó tạo ra.



Tseng nói thêm: “Nói chung, đầu răng càng sắc thì lực cắn tiềm năng càng cao với cùng một lực cơ đầu vào, bởi vì bất kỳ lực nào như vậy sẽ tập trung ở đầu răng”.

Không phải tất cả các loài động vật có lực cắn lớn đều to lớn và có nhiều răng. Một số thậm chí không phải là kẻ săn mồi. Theo một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên tạp chí Kỷ yếu của Hiệp hội Hoàng gia B, loài chim sẻ đất lớn Galapagos (Geospiza magnirostris) có lực cắn mạnh nhất so với kích thước của nó. Theo nghiên cứu, loài chim này chỉ nặng khoảng 1 ounce (33 gam), nhưng mỏ của nó có thể bẻ gãy các loại hạt và hạt cứng với lực 70 newton, nghĩa là nó có lực cắn mạnh nhất so với kích thước cơ thể của nó, theo nghiên cứu. Điều đó mang lại cho loài chim sẻ sức mạnh cắn gấp 320 lần so với T. rex.