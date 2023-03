Top động vật có lực cắn mạnh nhất hành tinh: Số 10 gây sốc!

1. Trong số động vật đã tuyệt chủng, lực cắn của khủng long bạo chúa (Tyrannosaurus rex) xếp hàng đầu (35.000 N) khi chúng sống trên Trái Đất từ 66 đến 68 triệu năm trước. 2. Cá mập khổng lồ Megalodon (Otodus megalodon) thống trị đại dương cách đây 3,6 - 15 triệu năm có lực cắn lên tới 182.200 N. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi xoay quanh việc cá mập có thể đánh bại khủng long hay không. Rất khó so sánh chúng với nhau bởi cấu tạo hàm và số lượng răng của hai loài rất khác biệt. 3. Cú cắn của loài chó có thể được xem như là một trong những cú cắn của động vật có lực cắn mạnh nhất. Lực cắn của loài động vật này trung bình rơi vào khoảng 60kg/cm2. Nhưng với những giống chó như Pitbull, ngao Tạng, ngao Ý... lực cắn của chúng sẽ rơi vào khoảng 228kg/cm2, đủ sức nghiền nát xương. 4. Đại diện của biển cả là cá mập trắng khổng lồ có lực cắn 300kg/cm2. Chỉ nhìn vào hàm răng sắc lạnh của chúng cũng có thể khiến chúng ta run rẩy sợ hãi. 5. Trong tự nhiên hoang dã, lực cắn của đại bàng còn lớn hơn cả cá mập. Đại diện chim săn mồi này có mỏ rất cứng và cơ hàm cực khỏe, có thể tạo lực cắn lên tới 320kg/cm2. 6. Loài linh trưởng như khỉ đột cũng khiến nhiều người bất ngờ khi biết nó có hàm răng cực khỏe với lực cắn của nó được ghi nhận lên tới 590kg/cm2. 7. Hải mã là loài vật khổng lồ có lực cắn thật sự kinh hoàng, lên tới 800kg/cm2. Đây là một trong những loài vật có lực cắn mạnh nhất thế giới. 8. Cá voi sát thủ vốn nổi tiếng là kẻ săn mồi hung dữ nhất đại dương. Dĩ nhiên là loài động vật này có lực cắn kinh hoàng, được ghi nhận là 1 tấn/cm2. 9. Loài vật được ghi nhận có lực cắn mạnh nhất trong vương quốc động vật là cá sấu sông Nile với lực cắn lên tới 2,6 tấn/cm2. 10. Tuy nhiên, không phải mọi động vật có lực cắn lớn đều khổng lồ và có răng nhọn. Một số loài thậm chí không phải động vật ăn thịt. Chim sẻ đất lớn Galapagos (Geospiza magnirostris) có lực cắn mạnh nhất so với kích thước, theo nghiên cứu năm 2019 trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B. Loài chim này chỉ nặng 33 g nhưng mỏ của chúng có thể cắn vỡ hạt với lực 70 N, gấp 320 lần lực cắn của T. rex theo tương quan kích thước. So với chúng, lực cắn lớn nhất của con người chỉ vào khoảng 1.000 N. >>>Xem thêm video: Không tin nổi những sự thật về việc "xì hơi" ở động vật. Nguồn: Kienthucnet.

