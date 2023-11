Sửng sốt loài sát thủ bất ngờ “tái xuất” sau 3.000 năm tuyệt chủng

Đây là kết quả của kế hoạch tái thả và nhân giống quỷ Tasmania (tên khoa học Sarcophilus harrisii) tại Vườn bách thú Aussie Ark và các nhóm bảo tồn khác ở Australia. 7 con quỷ Tasmania đã được sinh ra tại một khu bảo tồn rộng 400 ha ở Barrington Tops, phía Bắc thành phố Sydney. Nỗ lực này nhằm cứu rỗi loài thú đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do căn bệnh ung thư ở thú mặt quỷ. Quỷ Tasmania, loài thú có túi ăn thịt, từng tồn tại trên khắp Australia nhưng bị tuyệt chủng vào khoảng 3.000 năm trước, chủ yếu do sự cạnh tranh với chó hoang Dingo. Hiện tại, chúng chỉ còn sống tự nhiên tại đảo Tasmania và đang đối mặt với mối đe dọa từ căn bệnh ung thư mặt quỷ (DFTD). Quỷ Tasmania được mô tả là có tính tình hung dữ, có lực cắn mạnh nhất trong số các loài động vật cùng kích thước.

Chúng có khả năng săn mồi nặng gấp 6 lần trọng lượng của mình và có thể ăn hết một con kangaroo lớn chỉ trong vài phút. Mùi hôi thối từ miệng của "sát thủ" quỷ Tasmania được sử dụng để đe dọa kẻ thù, chúng cũng có thói quen làm sạch bản thân sau bữa ăn. Thời gian mang thai của quỷ Tasmania cái chỉ kéo dài một tháng và sau khi sinh, chúng có thể nuôi sống tới 20 con non trong túi. Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong túi dẫn đến việc một số con non không sống sót. Hiện tại, nỗ lực bảo tồn và nhân giống được xem là cơ hội để giữ cho quỷ Tasmania tồn tại và ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng của chúng. Mời quý độc giả xem thêm video: Nhiễm sắc thể Y đang dần biến mất, đàn ông sẽ tuyệt chủng?

