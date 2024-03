'Núp bóng' Từ Hi Thái Hậu, thái giám nào kiếm được gia tài khủng?

Lý Liên Anh (1848 - 1911) tên thật là Lý Tiến Hỉ. Y vào cung làm thái giám từ năm 9 tuổi. Kể từ đó, ông phụng sự trong hậu cung nhà Thanh suốt 4 đời vua (từ thời Hàm Phong đến đời Phổ Nghi). Đặc biệt, ông là thái giám tâm phúc của Từ Hi Thái Hậu. Từ một thái giám nhỏ bé trong hậu cung, Lý Liên Anh đã khôn khéo dùng đủ mọi cách để lấy lòng Từ Hi Thái Hậu. Theo các ghi chép, hoạn quan này là người cực kỳ cẩn thận, biết quan sát sắc mặt người khác. Nhờ vậy, hoạn quan Lý Liên Anh được Từ Hi Thái Hậu tin tưởng, trọng dụng trong 50 năm. Ông được cho là thái giám được bà hoàng này sủng ái nhất nên thăng tiến nhanh trong hậu cung. Khi mới ngoài 20 tuổi, Lý Liên Anh được Từ Hi Thái Hậu ban cho chức Tổng quản thái giám. Theo đó, y quản lý mọi việc chốn hậu cung, bao gồm chăm lo mọi sinh hoạt hàng ngày của Từ Hi. Là thái giám quyền lực và được Từ Hi Thái Hậu che chở, Lý Liên Anh không chỉ có lương bổng hậu hĩnh mà còn lợi dụng chức quyền để vơ vét, làm giàu cho bản thân. Không ít quan lại, phi tần, thái giám, cung nữ... đã hối lộ Lý Liên Anh để thái giám này nói những lời tốt đẹp trước mặt Từ Hi Thái Hậu. Họ làm như vậy vì muốn được Từ Hi chiếu cố, tiền đồ rộng mở. Tiếp đến, Lý Liên Anh kết bè phái để tham ô, nhận hối lộ, "ăn chặn" không ít cống phẩm, lễ vật mà các quan lại địa phương dâng lên hoàng đế và Từ Hi Thái Hậu. Sự giàu có của Lý Liên Anh được cho là "vượt mặt" cả hoàng thất. Theo một số nguồn tin, hoạn quan này sở hữu hơn 1.600 vạn lượng bạc và cất giấu chúng trong nhà. Ngoài ra, Lý Liên Anh còn nắm trong tay nhiều ngọc ngà châu báu, đất đai, nhà cửa. Sau khi Từ Hi Thái Hậu mất năm 1908, Lý Liên Anh mất chỗ dựa vững chắc và biết không thể ở lại trong cung vì đã "gây thù chuốc oán" với không ít người. Vậy nên, sau khi lo xong tang lễ cho Từ Hi Thái Hậu, thái giám này nghĩ cách lấy lòng Long Dụ thái hậu để tránh họa diệt thân. Lý Liên Anh giao nộp 340 nghìn lượng vàng, bạc cho Long Dụ thái hậu rồi xin cáo lão về quê nhằm bảo toàn tính mạng. Đồng thời, ông cũng giao lại vị trí Tổng quản thái giám cho thân tín của Long Dụ thái hậu là Tiểu Đức Trương. Với việc từ bỏ toàn bộ gia sản đã vơ vét trong nhiều năm, Lý Liên Anh giữ lại được mạng sống nhưng sống những năm cuối đời trong cảnh nghèo khó. Ngày 4/3/1911, Lý Liên Anh qua đời. Mời độc giả xem video: Bộ sưu tập giày đắt đỏ của Từ Hi Thái Hậu, có đôi hơn 460 tỷ.

Lý Liên Anh (1848 - 1911) tên thật là Lý Tiến Hỉ. Y vào cung làm thái giám từ năm 9 tuổi. Kể từ đó, ông phụng sự trong hậu cung nhà Thanh suốt 4 đời vua (từ thời Hàm Phong đến đời Phổ Nghi). Đặc biệt, ông là thái giám tâm phúc của Từ Hi Thái Hậu. Từ một thái giám nhỏ bé trong hậu cung, Lý Liên Anh đã khôn khéo dùng đủ mọi cách để lấy lòng Từ Hi Thái Hậu. Theo các ghi chép, hoạn quan này là người cực kỳ cẩn thận, biết quan sát sắc mặt người khác. Nhờ vậy, hoạn quan Lý Liên Anh được Từ Hi Thái Hậu tin tưởng , trọng dụng trong 50 năm. Ông được cho là thái giám được bà hoàng này sủng ái nhất nên thăng tiến nhanh trong hậu cung. Khi mới ngoài 20 tuổi, Lý Liên Anh được Từ Hi Thái Hậu ban cho chức Tổng quản thái giám. Theo đó, y quản lý mọi việc chốn hậu cung, bao gồm chăm lo mọi sinh hoạt hàng ngày của Từ Hi. Là thái giám quyền lực và được Từ Hi Thái Hậu che chở, Lý Liên Anh không chỉ có lương bổng hậu hĩnh mà còn lợi dụng chức quyền để vơ vét, làm giàu cho bản thân. Không ít quan lại, phi tần, thái giám, cung nữ... đã hối lộ Lý Liên Anh để thái giám này nói những lời tốt đẹp trước mặt Từ Hi Thái Hậu. Họ làm như vậy vì muốn được Từ Hi chiếu cố, tiền đồ rộng mở. Tiếp đến, Lý Liên Anh kết bè phái để tham ô, nhận hối lộ, "ăn chặn" không ít cống phẩm, lễ vật mà các quan lại địa phương dâng lên hoàng đế và Từ Hi Thái Hậu. Sự giàu có của Lý Liên Anh được cho là "vượt mặt" cả hoàng thất. Theo một số nguồn tin, hoạn quan này sở hữu hơn 1.600 vạn lượng bạc và cất giấu chúng trong nhà. Ngoài ra, Lý Liên Anh còn nắm trong tay nhiều ngọc ngà châu báu, đất đai, nhà cửa. Sau khi Từ Hi Thái Hậu mất năm 1908, Lý Liên Anh mất chỗ dựa vững chắc và biết không thể ở lại trong cung vì đã "gây thù chuốc oán" với không ít người. Vậy nên, sau khi lo xong tang lễ cho Từ Hi Thái Hậu, thái giám này nghĩ cách lấy lòng Long Dụ thái hậu để tránh họa diệt thân. Lý Liên Anh giao nộp 340 nghìn lượng vàng, bạc cho Long Dụ thái hậu rồi xin cáo lão về quê nhằm bảo toàn tính mạng. Đồng thời, ông cũng giao lại vị trí Tổng quản thái giám cho thân tín của Long Dụ thái hậu là Tiểu Đức Trương. Với việc từ bỏ toàn bộ gia sản đã vơ vét trong nhiều năm, Lý Liên Anh giữ lại được mạng sống nhưng sống những năm cuối đời trong cảnh nghèo khó. Ngày 4/3/1911, Lý Liên Anh qua đời. Mời độc giả xem video: Bộ sưu tập giày đắt đỏ của Từ Hi Thái Hậu, có đôi hơn 460 tỷ.