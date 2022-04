Chân dung “Nhà vô địch Trái Đất 2022" vừa được Liên Hợp Quốc vinh danh

David Attenborough là một phát thanh viên, nhà tự nhiên học nổi tiếng người Anh. Ông lần đầu tiên trình chiếu bộ phim truyền hình về thiên nhiên "Zoo Quest" trên truyền hình BBC vào năm 1954. Sự hiện diện của ông trong suốt hơn nửa thế kỷ qua các bộ phim tài liệu về thiên nhiên được dàn dựng công phu bởi BBC đã khiến ông trở thành một cái tên nổi tiếng không chỉ ở quê hương Anh, nơi ông được coi là báu vật quốc gia mà còn trên toàn thế giới.

Với lối dẫn chuyện minh triết và hấp dẫn, ông David Attenborough góp công lớn biến những series phim về thế giới hoang dã lan tỏa khắp thế giới và thu hút hàng tỷ người xem đến nay.



Các bộ phim tài liệu nổi tiếng của ông David Attenborough bao gồm: The Green Planet (Hành tinh xanh), A Plastic Ocean (Đại dương nhựa), A Life on Our Planet (Cuộc sống trên hành tinh)...

Theo Giám đốc điều hành UNEP Inger Anderson, Liên Hợp Quốc công nhận ông David Attenborough vì sự tận tâm của ông trong việc thể hiện một thế giới tự nhiên đúng nghĩa.



Nhà lãnh đạo UNEP chia sẻ: “Nếu chúng ta có cơ hội ngăn chặn được sự suy giảm khí hậu và đa dạng sinh học cũng như làm sạch các hệ sinh thái bị ô nhiễm, đó là bởi vì hàng triệu người trong chúng ta đã yêu hành tinh mà ông ấy (David Attenborough) đã ghi lại trên phim và bằng văn bản".