iPhone 2024 trang bị màn hình ẩn camera trước, iFan "ngóng" từng ngày

Cụ thể, theo nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo, Apple có thể trình làng một chiếc iPhone mới với màn hình không đục lỗ hay khuyết đỉnh (notch) vào năm 2024. Nếu dự đoán này của Kuo là chính xác, iPhone 2024 sẽ trở thành điện thoại Apple đầu tiên sử dụng màn hình tràn viền thật sự. Theo ông Kuo, nhu cầu sử dụng cảm biến vân tay Touch ID tăng lên do nhiều người gặp bất tiện trong việc mở khóa Face ID khi đeo khẩu trang trong bối cảnh dịch bệnh. Nhưng Apple đã bổ sung tính năng cho phép Face ID có thể nhận diện và mở khóa mà không yêu cầu người dùng tháo khẩu trang kể từ khi ra mắt iOS 15.4. Vì vậy, thay vì ra mắt một chiếc iPhone có Touch ID ẩn dưới màn hình, Apple sẽ cho ra mắt hẳn một chiếc iPhone có Face ID ẩn dưới màn hình và camera trước cũng như vậy. “Tôi nghĩ một chiếc iPhone với màn hình không phần khuyết sẽ ra mắt vào năm 2024. Những chiếc iPhone cao cấp khi đó sẽ ẩn camera trước và cảm biến Face ID bên dưới màn hình... ...Tuy nhiên, môi trường ánh sáng yếu có thể gây bất lợi cho camera trước. Do đó, bộ xử lý tín hiệu hình ảnh (ISP) và thuật toán sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng”, nhà phân tích Ming-Chi Kuo chia sẻ trên Twitter. Camera ẩn đã xuất hiện trên một số điện thoại Android nhưng chưa thể đạt được chất lượng hình ảnh bằng với camera thông thường. Trong khi đó, Apple thường đợi các công nghệ hoàn thiện ở một mức nhất định rồi mới đưa vào sản phẩm để đảm bảo trải nghiệm người dùng. TrangThe Elec từng đưa tin Apple sẽ sử dụng công nghệ của Samsung để giải quyết vấn đề camera và cảm biến ẩn dưới màn hình trong thế hệ iPhone 15. Tuy nhiên, nhà phân tích Ross Young của Display Supply Chain Consultants, chuyên gia về chuỗi cung ứng màn hình lại cho rằng công nghệ này chỉ có thể xuất hiện sớm nhất trên dòng iPhone 16. Nhà phân tích Kuo vào đầu tuần này cũng vừa cho biết Apple sẽ mang đến những nâng cấp lớn về camera selfie cho dòng iPhone 14, bao gồm hỗ trợ lấy nét tự động và ống kính khẩu độ lớn hơn. Ngoài ra, dòng iPhone 14 còn được kỳ vọng nhận được những nâng cấp lớn, bao gồm thiết kế đục lỗ hiện đại hơn và camera 48MP chất lượng. Tuy nhiên, những cải tiến này dường như sẽ chỉ xuất hiện trên dòng iPhone 14 Pro, trong khi các mẫu iPhone 14 tiêu chuẩn sẽ tiếp tục sử dụng thiết kế notch và camera 12MP như dòng iPhone 13 hiện tại. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple.

Cụ thể, theo nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo, Apple có thể trình làng một chiếc iPhone mới với màn hình không đục lỗ hay khuyết đỉnh (notch) vào năm 2024. Nếu dự đoán này của Kuo là chính xác, iPhone 2024 sẽ trở thành điện thoại Apple đầu tiên sử dụng màn hình tràn viền thật sự. Theo ông Kuo, nhu cầu sử dụng cảm biến vân tay Touch ID tăng lên do nhiều người gặp bất tiện trong việc mở khóa Face ID khi đeo khẩu trang trong bối cảnh dịch bệnh. Nhưng Apple đã bổ sung tính năng cho phép Face ID có thể nhận diện và mở khóa mà không yêu cầu người dùng tháo khẩu trang kể từ khi ra mắt iOS 15.4. Vì vậy, thay vì ra mắt một chiếc iPhone có Touch ID ẩn dưới màn hình, Apple sẽ cho ra mắt hẳn một chiếc iPhone có Face ID ẩn dưới màn hình và camera trước cũng như vậy. “Tôi nghĩ một chiếc iPhone với màn hình không phần khuyết sẽ ra mắt vào năm 2024. Những chiếc iPhone cao cấp khi đó sẽ ẩn camera trước và cảm biến Face ID bên dưới màn hình... ...Tuy nhiên, môi trường ánh sáng yếu có thể gây bất lợi cho camera trước. Do đó, bộ xử lý tín hiệu hình ảnh (ISP) và thuật toán sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng”, nhà phân tích Ming-Chi Kuo chia sẻ trên Twitter. Camera ẩn đã xuất hiện trên một số điện thoại Android nhưng chưa thể đạt được chất lượng hình ảnh bằng với camera thông thường. Trong khi đó, Apple thường đợi các công nghệ hoàn thiện ở một mức nhất định rồi mới đưa vào sản phẩm để đảm bảo trải nghiệm người dùng. TrangThe Elec từng đưa tin Apple sẽ sử dụng công nghệ của Samsung để giải quyết vấn đề camera và cảm biến ẩn dưới màn hình trong thế hệ iPhone 15. Tuy nhiên, nhà phân tích Ross Young của Display Supply Chain Consultants, chuyên gia về chuỗi cung ứng màn hình lại cho rằng công nghệ này chỉ có thể xuất hiện sớm nhất trên dòng iPhone 16. Nhà phân tích Kuo vào đầu tuần này cũng vừa cho biết Apple sẽ mang đến những nâng cấp lớn về camera selfie cho dòng iPhone 14, bao gồm hỗ trợ lấy nét tự động và ống kính khẩu độ lớn hơn. Ngoài ra, dòng iPhone 14 còn được kỳ vọng nhận được những nâng cấp lớn, bao gồm thiết kế đục lỗ hiện đại hơn và camera 48MP chất lượng. Tuy nhiên, những cải tiến này dường như sẽ chỉ xuất hiện trên dòng iPhone 14 Pro, trong khi các mẫu iPhone 14 tiêu chuẩn sẽ tiếp tục sử dụng thiết kế notch và camera 12MP như dòng iPhone 13 hiện tại. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple.