Cận cảnh những món đồ cực xa xỉ trong Dinh Độc Lập

Phòng khách của Tổng thống trong Dinh Độc Lập gồm hai phòng thông nhau. Điểm nhấn của căn phòng là bộ ngà voi lớn bậc nhất Việt Nam, tạo tác từ ngà của một con voi lớn bị quân đội Sài Gòn hạ sát năm 1971. Đồ vật đáng chú ý khác trong phòng khách của Tổng thống là hai tủ sơn mài "Mai Lan", "Cúc Trúc" do trang trí gia Nguyễn Văn Triêm thực hiện năm 1966. Phòng trình quốc thư là căn phòng rực rỡ bậc nhất Dinh Độc Lập. Món đồ nổi bật ở nơi đây là bộ bàn ghế Tổng thống hoành tráng do họa sĩ Nguyễn Văn Minh thực hiện theo phong cách Nhật bằng kỹ thuật sơn mài độc đáo. Chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy nhập khẩu từ nước ngoài cung cấp ánh sáng cho phòng trình quốc thư. Phòng làm việc của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có bức tranh thêu tay trên nền nhung hình cây tùng và chim hạc, biểu tượng của sự trường tồn. Đây là quà tặng của Đại tướng Hàn Quốc Mul Hien The năm 1971. Đại sảnh tầng hai của Dinh Độc Lập là nơi đặt tấm thảm rồng khổng lồ sản xuất tại Hồng Kông năm 1973. Đầu hươu, nai, bò tót... là chiến lợi phầm từ các chuyến săn bắn ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, được trưng bày tại tư gia của Tổng thống Thiệu ở hai tầng trên cùng thuộc khối nhà phía sau của Dinh Độc Lập. Chiếc ti vi - vật dụng cực kỳ xa xỉ ở Việt Nam những năm 1960-1970 - được đặt trong phòng ngủ của vợ chồng ông Nguyễn Văn Thiệu. Một thiết bị hết sức tối tân khác được trang bị cho phỏng ngủ của vợ chồng Tổng thống là chiếc máy điều hòa nhiệt độ, thứ mà rất ít người Việt thời đó có khả năng sở hữu. Ly pha lê cao cấp, đĩa sử trắng nạm vàng và thìa, dĩa bằng đồng được sử dụng trong phòng khách của phu nhân Tổng thống. Chiếc máy trộn "siêu to khổng lồ" trong nhà bếp hiện đại của Dinh Độc Lập. Máy chiếu phim tân tiến phục vụ cho phòng chiếu bóng có sức chứa 50 người ở khu vực giải trí của Dinh Độc Lập. Mời quý độc giả xem video: Tiến về Sài Gòn | VTV24.

Phòng khách của Tổng thống trong Dinh Độc Lập gồm hai phòng thông nhau. Điểm nhấn của căn phòng là bộ ngà voi lớn bậc nhất Việt Nam, tạo tác từ ngà của một con voi lớn bị quân đội Sài Gòn hạ sát năm 1971. Đồ vật đáng chú ý khác trong phòng khách của Tổng thống là hai tủ sơn mài "Mai Lan", "Cúc Trúc" do trang trí gia Nguyễn Văn Triêm thực hiện năm 1966. Phòng trình quốc thư là căn phòng rực rỡ bậc nhất Dinh Độc Lập. Món đồ nổi bật ở nơi đây là bộ bàn ghế Tổng thống hoành tráng do họa sĩ Nguyễn Văn Minh thực hiện theo phong cách Nhật bằng kỹ thuật sơn mài độc đáo. Chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy nhập khẩu từ nước ngoài cung cấp ánh sáng cho phòng trình quốc thư. Phòng làm việc của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có bức tranh thêu tay trên nền nhung hình cây tùng và chim hạc, biểu tượng của sự trường tồn. Đây là quà tặng của Đại tướng Hàn Quốc Mul Hien The năm 1971. Đại sảnh tầng hai của Dinh Độc Lập là nơi đặt tấm thảm rồng khổng lồ sản xuất tại Hồng Kông năm 1973. Đầu hươu, nai, bò tót... là chiến lợi phầm từ các chuyến săn bắn ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, được trưng bày tại tư gia của Tổng thống Thiệu ở hai tầng trên cùng thuộc khối nhà phía sau của Dinh Độc Lập. Chiếc ti vi - vật dụng cực kỳ xa xỉ ở Việt Nam những năm 1960-1970 - được đặt trong phòng ngủ của vợ chồng ông Nguyễn Văn Thiệu. Một thiết bị hết sức tối tân khác được trang bị cho phỏng ngủ của vợ chồng Tổng thống là chiếc máy điều hòa nhiệt độ, thứ mà rất ít người Việt thời đó có khả năng sở hữu. Ly pha lê cao cấp, đĩa sử trắng nạm vàng và thìa, dĩa bằng đồng được sử dụng trong phòng khách của phu nhân Tổng thống. Chiếc máy trộn "siêu to khổng lồ" trong nhà bếp hiện đại của Dinh Độc Lập. Máy chiếu phim tân tiến phục vụ cho phòng chiếu bóng có sức chứa 50 người ở khu vực giải trí của Dinh Độc Lập. Mời quý độc giả xem video: Tiến về Sài Gòn | VTV24.