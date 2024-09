“Bộ Công cụ Tinh gọn trong Y tế” - thúc đẩy an toàn người bệnh

Người bệnh nhiều, số lượng cơ sở và nhân viên y tế ít, tình trạng quá tải xảy ra thường xuyên… đòi hỏi các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng nhằm cung ứng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả cần được tiến hành liên tục tại tất cả các cơ sở y tế công cũng như tư.

"Bộ Công cụ Tinh gọn trong Y tế" là một trong những bộ tài liệu thiết yếu giúp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách bền vững.

Các công cụ tinh gọn đang được các nhà quản trị trên thế giới từng bước ứng dụng vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Tại Việt Nam, bên cạnh công cụ đơn giản nhất là 5S đã được áp dụng rộng rãi trong gần như toàn bộ các cơ sở khám chữa bệnh, với nhiều đơn vị điển hình và trở thành điểm sáng cho các đơn vị khác tham quan học tập, giúp cho môi trường làm việc trong lĩnh vực y tế trở nên ngăn nắp, gọn gàng, công việc trôi chảy hơn… nhiều công cụ khác mới chỉ được áp dụng ở một mức độ giới hạn, thậm chí còn khá xa lạ với nhiều cơ sở khám chữa bệnh. Do đó, để mô hình Bệnh viện Tinh gọn phát huy hiệu quả tốt hơn, việc giới thiệu, cập nhật những công cụ hữu ích khác đến các đơn vị y tế là công việc thực sự cần thiết của các nhà quản lý y tế.

Thomas L. Jackson, tác giả của quyển sách được tặng giải Shingo - Hoshin Kanri for the Lean Enterprise (2007), là một trong những nhà quản trị ứng dụng thành công mô hình Tinh gọn từ hệ thống sản xuất của Toyota vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Chỉ với khởi đầu từ một cơ sở y tế nhỏ ở Alaska vào năm 2005, bắt đầu từ năm 2010, ông đã cho ra đời hàng loạt ấn phẩm liên quan đến ứng dụng Tinh gọn trong y tế, trong đó nổi bật là bộ sách Bộ Công cụ Tinh gọn trong Y tế, bao gồm: Quy trình chuẩn, Kaizen, Lập sơ đồ chuỗi giá trị lâm sàng, Phòng chống lỗi và Phương pháp vừa đúng lúc.

Các công cụ trong mỗi cuốn sách được viết theo lối súc tích nhất có thể với tính thực tiễn và ứng dụng cao nhất để giúp các cơ sở khám chữa bệnh có thể từng bước thành công trong việc ứng dụng các công cụ tinh gọn vào quản trị bệnh viện.

Tất cả các hoạt động sẽ được chuẩn hóa với "Quy trình chuẩn" giúp chất lượng dịch vụ y tế trở nên ổn định và đồng đều hơn. Các hoạt động cải tiến chất lượng sẽ liên tục được nâng cao với Kaizen. Các quy trình sẽ trở nên súc tích, hiệu quả hơn và giảm thiểu các sai sót y khoa với "Lập sơ đồ chuỗi giá trị lâm sàng". Các lỗi xuất hiện trong quá trình cung cấp dịch vụ y tế sẽ được ngăn ngừa với Phòng tránh lỗi. Và cuốn sách "Phương pháp vừa đúng lúc" sẽ giúp cho hệ thống chăm sóc y tế giảm được lãng phí và hoạt động một cách tinh gọn hơn.

Với việc bổ sung gần như đầy đủ các mảnh ghép thiết yếu cho các hoạt động quản lý và cải tiến chất lượng trong y tế theo hướng tinh gọn, bộ sách "Bộ Công cụ Tinh gọn trong Y tế" là một trong những bộ tài liệu thiết yếu giúp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách bền vững và phù hợp với điều kiện nguồn lực còn hạn chế tại các cơ sở y tế Việt Nam.