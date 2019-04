4 vị trí nốt ruồi đại phú đại quý trên lưng của phụ nữ

Theo quan niệm tử vi tướng số thì phụ nữ sở hữu những nốt ruồi trên lưng như dưới đây là vị trí nốt ruồi tài lộc, ai có thì may mắn cả đời, giàu có, sống hưởng thụ.

Nốt ruồi xuất hiện ở chính giữa của cột sống: Là điềm báo có tiền đồ tươi sáng

Ảnh minh họa. Dù là nam hay nữ, khi đã sở hữu cho mình nốt ruồi ở lưng này đều mang mệnh phú quý. Khi còn nhỏ, họ thường được cha mẹ, anh chị bao bọc, che chở và có thể trong tương lai được kế thừa cơ nghiệp của tổ tiên để lại. Tới khi họ đã trưởng thành, trong công việc cũng như sự nghiệp, họ sẽ gặt hái được nhiều thành công, tiền đồ rộng mở, tươi sáng. Đến khi về già, theo xem ngày tốt xấu thấy rằng những người này lại càng được hưởng phúc cùng con cháu, gia đình đông vui, cháu con đầy nhà.



Nốt ruồi xuất hiện ở phần dưới cùng xương bả vai phải: Nốt ruồi ở lưng này đại diện cho tài vận hanh thông

Đây là nốt ruồi ở lưng mọc ở phần dưới cùng của xương bả vai phải, chỗ gần tiếp giáp với xương cột sống. Nếu đã sở hữu nốt ruồi này thì dù là nam hay nữ, đều có tài vận hanh thông, vô cùng may mắn. Cũng nhờ vào phú quý giàu sang, họ có cho mình những danh phận nhất định. Trong sự nghiệp dù kinh doanh bất động sản hay mặt hàng khác như: thiết bị, hàng nông sản, hàng tồn kho… đều vô cùng thuận lợi thu về được nhiều lợi nhuận.

Nốt ruồi cự phú thạch sùng

Nốt ruồi này nằm ở dưới xương vai, gần với cột sống (càng gần càng tốt). Gọi là nốt ruồi cự phú thạch sùng vì đây là tên của một người giàu có nổi tiếng thời Trung Hoa, sống sung sướng trong nhung lụa, vô cùng xa hoa. Với nốt ruồi này, ai sở hữu sẽ "giàu nứt đố đổ vách" trong tương lai. Chủ nhân của nó vừa hiểu biết lại giỏi kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực bất đọng sản. Hễ cứ đầu tư là thu về món lợi khổng lồ, nếu đang sở hữu thì hãy giữ gìn cẩn thận, tuyệt đối không được xóa.Nốt ruồi cự phú thạch sùng

Nốt ruồi thọ diên

Đây là vị trí nốt ruồi ở trụ cột sống lưng đối xứng với rốn. Người nào may mắn sinh ra có nốt ruồi may mắn này thì sức khỏe rất tốt. Hơn nữa, nhờ phúc lộc nên họ gặp được nhiều may mắn, trong công việc thì sớm thành công, tình duyên thuận lợi, êm đẹp. Người này càng về hậu vận càng sướng, làm ra nhiều tiền, sống hưởng thụ bên gia đình.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo