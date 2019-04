Sự thật cực choáng trong 2 lăng mộ kỳ lạ nhất Ai Cập

Hai lăng mộ Ai Cập cổ đại mới được các nhà khảo cổ phát hiện trong trạng thái còn gần như nguyên vẹn. Đặc biệt, những bức tranh, hình vẽ trên các bức tường của lăng mộ vẫn giữ nguyên nước sơn giống như vừa được tạo ra. Một trong hai lăng mộ trên được các nhà khảo cổ Ai Cập tìm thấy ở nghĩa trang Akhmim thuộc quận Sohag tại Thượng Ai Cập. Bộ Khảo cổ Ai Cập cho biết việc tìm ra lăng mộ trên hết sức tình cờ. Cụ thể, khi tiến hành bắt giữ một nhóm trộm mộ đang vận chuyển cổ vật trái phép, các chuyên gia vô tình tìm thấy ngôi mộ. Theo kết quả nghiên cứu của các chuyên gia, lăng mộ có niên đại cách đây khoảng 2.000 năm và có từ thời Ptolemaic. Căn cứ vào những hiện vật được tìm thấy, các chuyên gia xác nhận đây là nơi an nghỉ của một quan chức Ai Cập cấp cao thời xưa có tên Tutu và vợ của ông. Lăng mộ gồm có 2 buồng, bên trong có 2 chiếc quách bằng đá vôi, một xác ướp được bảo quản rất tốt, và những bức tường được sơn vẽ hết sức công phu. Dù trải qua hàng ngàn năm nhưng màu vẽ trên các bức tường vẫn còn như mới. Mostafa Waziri từ Hội đồng cổ vật tối cao Ai Cập cho biết đây là một trong những phát hiện lớn nhất và thú vị nhất từ trước đến nay tại khu vực này. Khoảng 50 xác ướp động vật cũng được tìm thấy trong lăng mộ. Trong số này bao gồm xác ướp của chim yến, chim ưng, đại bàng, chó, mèo, chuột chù. Lăng mộ còn lại được tìm thấy tại nghĩa trang Saqqara. Niên đại của ngôi mộ được các chuyên gia xác định có từ thời pharaoh Djedkare Isesi sống cách đây khoảng 4.000 năm. Đây là nơi an nghỉ của một vị quan chức cấp cao tên Khuwy. Người này dường như có quan hệ khá mật thiết với pharaoh Djedkare Isesi. Mời quý độc giả xem video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)

