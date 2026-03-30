Khi Lộc Thịnh Phát "vươn ra biển lớn": Trượt thầu liên tiếp ở các gói công ích [Kỳ 3]

Trái ngược với chuỗi thắng lợi tại các gói thầu chỉ định thầu rút gọn, Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát lại liên tục bị loại tại các gói thầu dịch vụ công ích quy mô lớn được đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong quý 1/2026, Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát (mã số thuế: 2001152249) đã tham gia nhiều gói thầu quản lý cây xanh và dịch vụ công ích thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Tuy nhiên, kết quả cho thấy doanh nghiệp của ông Lê Hoàng Phương Duy liên tục trượt thầu.

Tại xã Long An, ngày 12/03/2026, ông Trần Thanh Nhàn - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng xã đã ký các Quyết định số 185/QĐ-BQLDA và 184/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Dịch vụ quản lý thuộc công trình Dịch vụ công ích tại khu vực 1 và khu vực 2. Tại cả hai gói thầu có giá dự toán lần lượt là hơn 6,9 tỷ đồng và 7,2 tỷ đồng, nhà thầu Lộc Thịnh Phát đều bị loại ngay từ bước đánh giá sơ bộ với lý do: "Không đánh giá". Các đơn vị trúng thầu như Liên danh Dịch vụ Quản lý Cây xanh Khu vực 2 và Công ty Cổ phần Đô thị Tân An đều đưa ra mức giá trúng thầu thấp hơn dự toán rất nhiều, mang lại hiệu quả tiết kiệm ngân sách lên tới hàng tỷ đồng.

Tại tỉnh Vĩnh Long, kịch bản tương tự tiếp tục diễn ra. Ngày 27/02/2026, ông Nguyễn Phước Thắng - Trưởng phòng Kinh tế xã Giao Long đã ký Quyết định số 335/QĐ-PKT phê duyệt kết quả thầu gói: Quản lý chăm sóc cây xanh thuộc dự án năm 2026. Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát nằm trong danh sách nhà thầu không trúng thầu do "Không đánh giá" đạt hồ sơ. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ Huỳnh Phát với giá trúng thầu hơn 1,39 tỷ đồng, trong khi giá gói thầu lên tới hơn 2,85 tỷ đồng.

Đến ngày 14/01/2026, tại xã Phú Túc (tỉnh Vĩnh Long), ông Đoàn Thanh Phong - Phó Chủ tịch xã cũng đã ký Quyết định phê duyệt kết quả thầu gói Dịch vụ Quản lý, chăm sóc cây xanh năm 2026. Nhà thầu Lộc Thịnh Phát một lần nữa bị loại bởi lý do "Không đánh giá" đạt hồ sơ dự thầu.

Phân tích về sự tương phản này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Việc doanh nghiệp trúng thầu liên tiếp qua chỉ định thầu nhưng lại trượt thầu với lý do hồ sơ 'không được đánh giá' tại các cuộc đấu thầu rộng rãi phản ánh sự chênh lệch lớn về năng lực cạnh tranh. Điều này đòi hỏi cơ quan quản lý cần nâng cao trách nhiệm giải trình và tăng cường kiểm tra định kỳ đối với công tác lựa chọn nhà thầu tại cấp xã, đảm bảo mọi doanh nghiệp đều được cạnh tranh sòng phẳng và ngân sách nhà nước được sử dụng hiệu quả nhất."

Sự thua đau tại các gói thầu công ích có tính cạnh tranh cao đã bộc lộ những hạn chế trong năng lực thực tế của Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát, trái ngược hoàn toàn với vẻ hào nhoáng tại các gói thầu chỉ định thầu "sân nhà".

