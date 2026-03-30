Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Khi Lộc Thịnh Phát "vươn ra biển lớn": Trượt thầu liên tiếp ở các gói công ích [Kỳ 3]

Trái ngược với chuỗi thắng lợi tại các gói thầu chỉ định thầu rút gọn, Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát lại liên tục bị loại tại các gói thầu dịch vụ công ích quy mô lớn được đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong quý 1/2026, Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát (mã số thuế: 2001152249) đã tham gia nhiều gói thầu quản lý cây xanh và dịch vụ công ích thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Tuy nhiên, kết quả cho thấy doanh nghiệp của ông Lê Hoàng Phương Duy liên tục trượt thầu.

Tại xã Long An, ngày 12/03/2026, ông Trần Thanh Nhàn - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng xã đã ký các Quyết định số 185/QĐ-BQLDA và 184/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Dịch vụ quản lý thuộc công trình Dịch vụ công ích tại khu vực 1 và khu vực 2. Tại cả hai gói thầu có giá dự toán lần lượt là hơn 6,9 tỷ đồng và 7,2 tỷ đồng, nhà thầu Lộc Thịnh Phát đều bị loại ngay từ bước đánh giá sơ bộ với lý do: "Không đánh giá". Các đơn vị trúng thầu như Liên danh Dịch vụ Quản lý Cây xanh Khu vực 2 và Công ty Cổ phần Đô thị Tân An đều đưa ra mức giá trúng thầu thấp hơn dự toán rất nhiều, mang lại hiệu quả tiết kiệm ngân sách lên tới hàng tỷ đồng.

Nguồn MSC
Nguồn MSC

Tại tỉnh Vĩnh Long, kịch bản tương tự tiếp tục diễn ra. Ngày 27/02/2026, ông Nguyễn Phước Thắng - Trưởng phòng Kinh tế xã Giao Long đã ký Quyết định số 335/QĐ-PKT phê duyệt kết quả thầu gói: Quản lý chăm sóc cây xanh thuộc dự án năm 2026. Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát nằm trong danh sách nhà thầu không trúng thầu do "Không đánh giá" đạt hồ sơ. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ Huỳnh Phát với giá trúng thầu hơn 1,39 tỷ đồng, trong khi giá gói thầu lên tới hơn 2,85 tỷ đồng.

Đến ngày 14/01/2026, tại xã Phú Túc (tỉnh Vĩnh Long), ông Đoàn Thanh Phong - Phó Chủ tịch xã cũng đã ký Quyết định phê duyệt kết quả thầu gói Dịch vụ Quản lý, chăm sóc cây xanh năm 2026. Nhà thầu Lộc Thịnh Phát một lần nữa bị loại bởi lý do "Không đánh giá" đạt hồ sơ dự thầu.

Phân tích về sự tương phản này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Việc doanh nghiệp trúng thầu liên tiếp qua chỉ định thầu nhưng lại trượt thầu với lý do hồ sơ 'không được đánh giá' tại các cuộc đấu thầu rộng rãi phản ánh sự chênh lệch lớn về năng lực cạnh tranh. Điều này đòi hỏi cơ quan quản lý cần nâng cao trách nhiệm giải trình và tăng cường kiểm tra định kỳ đối với công tác lựa chọn nhà thầu tại cấp xã, đảm bảo mọi doanh nghiệp đều được cạnh tranh sòng phẳng và ngân sách nhà nước được sử dụng hiệu quả nhất."

Sự thua đau tại các gói thầu công ích có tính cạnh tranh cao đã bộc lộ những hạn chế trong năng lực thực tế của Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát, trái ngược hoàn toàn với vẻ hào nhoáng tại các gói thầu chỉ định thầu "sân nhà".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH

1. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15:

Điều 58: Quy định về phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu: "Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật khả thi và có hiệu quả kinh tế."

2. Nghị định số 214/2025/NĐ-CP:

Khoản 1 Điều 31: Quy định về công khai danh sách nhà thầu không được lựa chọn: "Văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu phải bao gồm danh sách nhà thầu không trúng thầu và tóm tắt lý do không trúng thầu của từng nhà thầu."

Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực trong việc đánh giá E-HSDT. Đối với các gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, báo cáo đánh giá phải được công khai chi tiết để đảm bảo tính trách nhiệm giải trình theo quy định tại Điều 78 của Luật Đấu thầu.

#Lộc Thịnh Phát #đấu thầu #công ích #trượt thầu #xây dựng

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Lộc Thịnh Phát và "điệp khúc" trúng thầu sát giá tại Cần Thơ [Kỳ 1]

Cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát liên tiếp được phê duyệt trúng thầu hàng loạt gói thầu xây lắp trường học, pano tuyên truyền tại thành phố Cần Thơ.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát (mã số thuế: 2001152249) có địa chỉ tại A9-16, đường số 2, KDC Nam Long, KV 2, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Đây là doanh nghiệp nhỏ với 17 nhân viên đăng ký, do ông Lê Hoàng Phương Duy giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện pháp luật.

Dữ liệu hồ sơ đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát là một "gương mặt thân quen" tại các dự án đầu tư công tại thành phố Cần Thơ. Tính đến ngày 25/03/2026, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 136 gói thầu, trong đó trúng 63 gói và trượt 65 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 169,2 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là hơn 89,4 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Lộc Thịnh Phát trúng thầu thiết bị giao thông: Tiết kiệm nhỏ giọt tại các tỉnh? [Kỳ 2]

PV Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận, Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát không chỉ mạnh tại Cần Thơ mà còn trúng nhiều gói thầu thiết bị giao thông tại Cà Mau và Đồng Tháp với kịch bản giảm giá 5% quen thuộc.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, mạng lưới khách hàng của Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát (mã số thuế: 2001152249) đang có dấu hiệu mở rộng mạnh mẽ sang mảng lắp đặt thiết bị giao thông tại nhiều tỉnh thành phía Nam.

Tại phường Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ), ngày 04/02/2026, ông Tống Thanh Tùng - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đã ký Quyết định số 26/QĐ-PKTĐT chỉ định nhà thầu Lộc Thịnh Phát thực hiện gói thầu Gói 04: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị dự án Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu và đèn chớp vàng.... Giá trị hợp đồng sau khi giảm 2% tương đương với số tiền 1.632.806.000 đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Liên danh Vạn Tín Phát – Phúc Thành trúng gói thầu xây dựng Trường Lộc Thịnh

Vượt qua một đối thủ Liên danh Vạn Tín Phát – Phúc Thành trúng gói thầu thi công xây dựng Trường TH&THCS Lộc Thịnh, tỉnh Đồng Nai trị giá hơn 31,3 tỷ đồng.

Liên danh Vạn Tín Phát – Phúc Thành trúng thầu dự án hơn 31 tỷ tại Lộc Ninh

Theo Quyết định số 7929/QĐ-UBND ngày 14/12/2024 của UBND huyện Lộc Ninh, dự án “Xây dựng 17 phòng khối học tập, 03 phòng khối hỗ trợ học sinh, 04 phòng khối phụ trợ, 02 phòng khối HCQT; nhà đa năng và các công trình phụ trợ (điểm chính); Xây dựng 01 phòng khối học tập, 01 phòng giáo viên, nhà xe học sinh, cổng, hàng rào, sân bê tông giếng khoan và một số hạng mục khác (điểm Tà Thiết) – Trường TH&THCS Lộc Thịnh" có tổng mức đầu tư là 39.000.000.000 đồng đã được phê duyệt. Ban Quản lý Dự án khu vực Lộc Ninh được giao làm chủ đầu tư.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới