Công ty Lộc Thịnh Phát và "điệp khúc" trúng thầu sát giá tại Cần Thơ [Kỳ 1]

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát (mã số thuế: 2001152249) có địa chỉ tại A9-16, đường số 2, KDC Nam Long, KV 2, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Đây là doanh nghiệp nhỏ với 17 nhân viên đăng ký, do ông Lê Hoàng Phương Duy giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện pháp luật.

Dữ liệu hồ sơ đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát là một "gương mặt thân quen" tại các dự án đầu tư công tại thành phố Cần Thơ. Tính đến ngày 25/03/2026, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 136 gói thầu, trong đó trúng 63 gói và trượt 65 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 169,2 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là hơn 89,4 tỷ đồng.

Trong bối cảnh Việt Nam thực hiện sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính từ ngày 01/07/2025, Thành phố Cần Thơ hiện hoạt động với mô hình chính quyền 2 cấp. Tại đây, doanh nghiệp của ông Lê Hoàng Phương Duy liên tục được phê duyệt trúng thầu thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Cụ thể, ngày 19/12/2025, ông Mai Văn Tân - Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đã ký Quyết định số 920/QĐ-SXD về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Thi công xây dựng thuộc công trình Sửa chữa, di dời, thay bạt, lắp dựng pano tuyên truyền trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đơn vị được lựa chọn là Liên danh Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Minh Cảnh và Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát. Giá trúng thầu sau khi giảm 5% là 1.525.048.000 đồng, trong khi giá gói thầu được phê duyệt là 1.605.314.000 đồng.

Liên tiếp sau đó, tại phường Ô Môn (thành phố Cần Thơ), nhà thầu này cũng cho thấy sự "ưu ái" tại các dự án trường học. Ngày 23/12/2025, ông Nguyễn Minh Huy - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ô Môn đã ký Quyết định số 61/QĐ-PKTHTĐT phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát thực hiện dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trường tiểu học Kim Đồng. Giá trúng thầu sau thuế được xác định là 523.960.085 đồng với hình thức hợp đồng trọn gói.

Cùng ngày 23/12/2025, ông Nguyễn Minh Huy tiếp tục ký Quyết định số 63/QĐ-PKTHTĐT phê duyệt dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trường trung học cơ sở Châu Văn Liêm cho chính nhà thầu này. Giá trúng thầu là 835.877.669 đồng. Việc trúng liên tiếp hai dự án giáo dục tại cùng một địa bàn trong cùng một ngày qua hình thức chỉ định thầu rút gọn dấy lên dấu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả thực sự cho ngân sách địa phương.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Việc các gói thầu xây lắp có giá trị từ vài trăm triệu đến dưới 2 tỷ đồng thường xuyên được phê duyệt qua hình thức chỉ định thầu rút gọn có thể giúp đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, nếu tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ duy trì ở mức thấp, chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình cao hơn về tính minh bạch và sự lựa chọn nhà thầu, tránh tình trạng tạo ra 'sân chơi riêng' cho một số doanh nghiệp quen thuộc."

