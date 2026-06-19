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Bạn đọc - Phản biện

Khép lại góc khuất đấu thầu tại Bình An: Lời giải nào cho bài toán thượng tôn pháp luật? [Kỳ 5]

Từ thực tiễn phân tích hàng chục hồ sơ dự án tại Phòng Kinh tế xã Bình An, đã đến lúc cần nhìn nhận trực diện những hạn chế đang tồn tại để đưa ra các giải pháp chấn chỉnh, bảo đảm môi trường đầu tư công thực sự cạnh tranh, minh bạch.

Hải Anh

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, qua việc rà soát, "mổ xẻ" các hồ sơ pháp lý, báo cáo đánh giá E-HSDT của hàng chục gói thầu do Phòng Kinh tế xã Bình An (An Giang) làm chủ đầu tư giai đoạn 2025 - 2026, có thể đúc kết được một bức tranh đa diện với nhiều bài học sâu sắc về công tác quản trị nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Một mặt, dư luận cần ghi nhận và khích lệ nỗ lực của chủ đầu tư trong việc tổ chức thành công gói thầu Nâng cấp mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Bình An (Mã TBMT: IB2500491090). Việc xây dựng hồ sơ mở, thu hút được 4 liên danh nhà thầu tham gia tranh tài sòng phẳng đã mang lại cho ngân sách nhà nước tỷ lệ tiết kiệm kỷ lục lên tới 23,33%. Đây là minh chứng hùng hồn nhất cho sức mạnh của sự minh bạch, cho thấy khi đấu thầu qua mạng được vận hành đúng bản chất, dòng vốn đầu tư công sẽ được bảo vệ và phát huy tối đa giá trị thực.

Tuy nhiên, mặt khác, những điểm gợn kéo dài tại địa phương này đang bộc lộ những rủi ro hiện hữu. Việc áp dụng rập khuôn "barem" tiết kiệm 1% và 5% cho hàng loạt gói thầu theo cơ chế chỉ định thầu rút gọn; sự ưu ái, chia đều dự án cho các nhóm nhà thầu quen thuộc như Đại Việt Gia, Vạn Phát 68 hay hệ sinh thái nhà thầu khu vực Kiên Giang cũ (Hải Đăng, Hương Nhi); cùng với đó là sự cẩu thả đến mức mâu thuẫn "râu ông nọ cắm cằm bà kia" tại Quyết định số 14/QĐ-PKT, tất cả đều là những "điểm nghẽn" lớn cần được các cơ quan quản lý cấp trên (UBND xã, UBND tỉnh An Giang) vào cuộc kiểm tra, làm rõ.

Hiến kế giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu, Chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhận định: "Sự phân hóa rõ rệt về hiệu quả kinh tế tại Phòng Kinh tế xã Bình An phản ánh chính xác lỗ hổng trong việc lựa chọn hình thức đấu thầu và lập dự toán. Để môi trường đầu tư công tại địa phương ngày càng hiệu quả, giải pháp tiên quyết là chủ đầu tư phải tự giác hạn chế tối đa việc áp dụng cơ chế chỉ định thầu rút gọn. Dù pháp luật cho phép đối với các gói xây lắp dưới 2 tỷ đồng, nhưng vì lợi ích của ngân sách, cần tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng đối với các gói thầu đủ điều kiện. Đồng thời, chủ đầu tư cần luân chuyển, lựa chọn ngẫu nhiên các đơn vị tư vấn chấm thầu độc lập thay vì chỉ tín nhiệm một số cái tên quen thuộc như Thanh Hà 268 hay Hoàng Dương, nhằm phá vỡ các nguy cơ hình thành hệ sinh thái khép kín".

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh: "Hệ thống quy phạm pháp luật hiện hành, đặc biệt là Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15) và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã cung cấp một hành lang pháp lý rất vững chắc và đầy đủ chế tài. Vấn đề then chốt nằm ở khâu thực thi và giám sát. Các dự án, gói thầu có dấu hiệu áp dụng tỷ lệ tiết kiệm thấp đồng loạt, hoặc hồ sơ pháp lý sai lệch nghiêm trọng cần được thanh tra, kiểm toán nhà nước vào cuộc rà soát thường xuyên. Phải quy trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu một cách minh bạch; những vụ việc buông lỏng quản lý, áp dụng cơ chế đấu thầu sai nguyên tắc thì phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc. Chỉ khi tinh thần thượng tôn pháp luật được đề cao tuyệt đối, môi trường đầu tư công mới thực sự trở thành đòn bẩy phục vụ lợi ích của nhân dân".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Tăng cường cơ chế giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm trong đấu thầu

Theo tinh thần đổi mới triệt để của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và giám sát các hoạt động đấu thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải được các cơ quan có thẩm quyền thực hiện thường xuyên, liên tục và có trọng tâm, trọng điểm.

Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác đấu thầu đặc biệt yêu cầu các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố phải khẩn trương thiết lập cơ chế giám sát cộng đồng và giám sát chéo giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Cơ quan Thanh tra tỉnh, Sở Tài Chính phải lập danh sách theo dõi đặc biệt đối với những chủ đầu tư thường xuyên có gói thầu tỷ lệ tiết kiệm thấp (dưới 1%), lạm dụng chỉ định thầu rút gọn cho các dự án xây lắp quy mô lớn.

Mọi cá nhân, tổ chức, từ Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia tư vấn đến Nhà thầu thi công nếu bị phát hiện có hành vi vi phạm nguyên tắc công bằng, minh bạch, thiết lập hồ sơ khống, thông thầu, gian lận sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

#Quản lý nguồn vốn ngân sách #Đấu thầu công khai minh bạch #Chế tài và giám sát dự án #Tăng cường hiệu quả đầu tư công #Rủi ro và điểm nghẽn trong đấu thầu

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Vụ việc điển hình cho sự thiếu đồng bộ này nằm ở Quyết định số 14/QĐ-PKT được ký ban hành vào ngày 13/10/2025 bởi ông Danh Phương, Trưởng phòng Kinh tế xã Bình An. Cụ thể, xem xét bản gốc scan dấu đỏ của quyết định này, tiêu đề chính của văn bản được ghi rõ ràng: "Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường tổ 7 ấp Xà Xiêm". Theo tinh thần của quyết định, toàn bộ kinh phí và kế hoạch mời thầu sẽ được rót vào dự án phục vụ giao thông tại khu vực Tổ 7.

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