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Bưu điện tỉnh An Giang chỉ định gói thầu 1,64 tỷ đồng, giá trúng bằng dự toán

Bưu điện tỉnh An Giang vừa chỉ định Công ty Triệu Bắc trúng gói thầu xây lắp hơn 1,6 tỷ đồng, ghi nhận mức tiết kiệm cho ngân sách bằng 0.

Hữu Thông

Bưu điện tỉnh An Giang đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu xây lắp trị giá hơn 1,64 tỷ đồng cho Công ty TNHH Triệu Bắc. Đáng chú ý, giá trúng thầu trùng khít với giá dự toán được duyệt, ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm cho nguồn vốn đầu tư ở mức 0 đồng.

Chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,64 tỷ đồng

Ngày 23/7/2026, ông Hồ Thanh Long – Giám đốc Bưu điện tỉnh An Giang đã ký Quyết định số 118/QĐ-BĐAG về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu "Thi công xây lắp" thuộc dự án "Cải tạo, nâng cấp Bưu điện xã Giồng Riềng, Hòa Điền, Thạnh Lộc, VHX Hòa Thuận - BĐX Hòa Hưng, VHX Bình Giang-BĐX Bình Sơn, Xây mới BĐX Vĩnh Hòa Bưu điện tỉnh An Giang".

Theo quyết định này, đơn vị được lựa chọn trúng thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn là Công ty TNHH Triệu Bắc (có địa chỉ trụ sở tại Lô H5 - 30 Đường Đặng Văn Ngữ, Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang). Giá trị chỉ định thầu (đã bao gồm thuế GTGT) là 1.646.978.397 đồng, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện trong vòng 60 ngày. Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn KHCB và Chi phí sản xuất kinh doanh tập trung tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

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Nguồn MSC

Đối chiếu với Quyết định số 103/QĐ-BĐAG ban hành ngày 15/7/2026 cũng do Giám đốc Bưu điện tỉnh An Giang Hồ Thanh Long ký phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán chi phí xây dựng của gói thầu này được phê duyệt chính xác ở mức 1.646.978.397 đồng.

"Khách quen" tại các gói thầu bưu điện

Theo dữ liệu hoạt động đấu thầu, Công ty TNHH Triệu Bắc được thành lập từ đầu năm 2014, do ông Nguyễn Văn Điệp làm Giám đốc kiêm Đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 143 gói thầu trên địa bàn, trong đó trúng 65 gói với tổng giá trị trúng thầu ghi nhận hơn 87,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Triệu Bắc thể hiện duyên nợ đặc biệt khi trở thành "khách quen" tại đơn vị ngành Bưu điện địa phương. Thống kê lịch sử đấu thầu cho thấy, nhà thầu này từng tham gia và trúng nhiều gói thầu do Bưu điện tỉnh mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu nhiều tỷ đồng và tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán luôn ở mức rất cao.

Riêng trong hoạt động cải tạo, nâng cấp mạng lưới bưu cục và điểm bưu điện văn hóa xã, Công ty TNHH Triệu Bắc liên tục được giao thực hiện nhiều gói thầu xây lắp dưới hình thức chỉ định thầu rút gọn. Việc chủ đầu tư thường xuyên áp dụng hình thức chỉ định thầu cho cùng một nhà thầu tại các gói thầu cải tạo sửa chữa bưu cục khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính hiệu quả, công khai và minh bạch trong việc tối ưu hóa chi phí đầu tư vốn sản xuất kinh doanh.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cũng như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ ràng về các trường hợp được phép áp dụng chỉ định thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án hoặc xử lý các sự cố khẩn cấp. Tuy nhiên, bản chất của hoạt động đấu thầu là hướng tới tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi lựa chọn hình thức chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng và chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của dự án, cần hạn chế tác động làm giảm tính cạnh tranh dẫn đến giá trúng thầu sát trần, không mang lại tỷ lệ tiết kiệm cho dòng vốn."

Nói về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cũng nhấn mạnh rằng việc rà soát quy mô dự án và năng lực thực tế của nhà thầu được chỉ định là vô cùng cần thiết, bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ 60 ngày và tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định hiện hành.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT

Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.

Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.

Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.

Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

#Công ty TNHH Triệu Bắc #Hồ Thanh Long Bưu điện An Giang #chỉ định thầu rút gọn #giá trúng thầu sát dự toán #đấu thầu An Giang #đấu thầu bưu điện

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