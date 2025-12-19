Khánh thành các Dự án nâng cấp hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Vinh

Sáng nay, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức khánh thành các Dự án nâng cấp hạ tầng tại Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Sáng 19/12, cùng với các công trình, dự án trên cả nước được khánh thành, khởi công nhằm kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức khánh thành các dự án: “Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn” và "Cải tạo Nhà ga quốc nội” tại Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Cảng hàng không quốc tế Vinh là sân bay có quy mô cấp 4E, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để từng bước xây dựng Cảng hàng không quốc tế Vinh hoàn chỉnh theo Quy hoạch được duyệt, Cảng đã tạm đóng cửa từ ngày 1/7/2025 để triển khai 3 dự án: Dự án mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay; Dự án cải tạo nhà ga hành khách T1 hiện hữu; Dự án cải tạo đường cất hạ cánh hiện hữu; với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Đến nay đã hoàn thành 2 dự án: Dự án cải tạo nhà ga hành khách T1 hiện hữu; Dự án cải tạo đường cất hạ cánh hiện hữu. Đối với dự án mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay đã hoàn thành 4/9 vị trí, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/1/2026.

Ông Trần Anh Vũ – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh: Đối với tỉnh Nghệ An, Cảng hàng không quốc tế Vinh giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển, tăng cường khả năng kết nối giao thông, thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ; đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của địa phương trong tiến trình hội nhập và phát triển.

“Có thể khẳng định, kết quả của dự án ngày hôm nay là sự kết tinh của quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp hiệu quả giữa Trung ương - chủ đầu tư - địa phương, trong đó địa phương giữ vai trò đồng hành, hỗ trợ và bảo đảm điều kiện triển khai dự án trên địa bàn.” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh.

Sân bay Vinh khai thác 13 chuyến bay trong ngày đầu hoạt động trở lại.

Trong thời gian tới, để phát huy hiệu quả đầu tư và từng bước tiến tới đạt công suất thiết kế theo quy hoạch, Cảng hàng không quốc tế Vinh, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cần tiếp tục tập trung nâng cao năng lực quản lý, khai thác; sớm hoàn thành Dự án mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay; đồng thời đẩy nhanh tiến độ Dự án kéo dài đường cất hạ cánh hiện hữu đạt 3.000m và đa dạng hóa các đường bay trong nước, quốc tế; không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không theo tiêu chuẩn quốc tế.

Về phía địa phương, tỉnh Nghệ An cam kết tiếp tục đồng hành, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, thực hiện công tác GPMB kéo dài đường cất hạ cánh, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để Cảng hàng không quốc tế Vinh phát huy tối đa công suất thiết kế, đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh và khu vực.

Sự trở lại của sân bay Vinh không chỉ mang ý nghĩa khôi phục hoạt động hàng không, đáp ứng mong mỏi của người dân xứ Nghệ mà còn là tín hiệu tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và thu hút đầu tư của địa phương trong giai đoạn tới.