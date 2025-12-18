Hải Phòng sẵn sàng Lễ khởi công, khánh thành 13 công trình, dự án

Ngày 19/12, cùng với cả nước, thành phố Hải Phòng có 13 công trình, dự án khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên là một trong những dự án tiêu biểu được lựa chọn khởi công. Công tác chuẩn bị cho lễ khởi công dự án đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm điều kiện tổ chức lễ khởi công đúng kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khởi công khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên.

Sáng 18/12, đoàn kiểm tra do Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng chủ trì cùng sự tham gia của lãnh đạo một số sở, ngành chức năng của thành phố, đại diện các đơn vị liên quan kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên, xã Cẩm Giàng.

Dự án Khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên có quy mô khoảng 150 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.764 tỷ đồng. Theo quy hoạch, khu công nghiệp được phân bổ 70% diện tích cho xây dựng nhà xưởng, 15% cho giao thông nội bộ, 10% cho cây xanh và 5% cho hạ tầng kỹ thuật. Từ tháng 4/2025 đến tháng 12/2026, chủ đầu tư sẽ tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dự kiến đến quý II/2026, khu công nghiệp sẽ có quỹ đất sạch để bàn giao cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà xưởng.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng đã kiểm tra thực địa và chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại khu vực ngõ 226 Lê Lai, phường Ngô Quyền. Đây là công trình trọng điểm chào mừng Kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Trung Kiên kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Trung Kiên đã đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình của thành phố Hải Phòng chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lễ Khởi công Dự án đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga (Dự án thành phần 1: Đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng) thuộc địa bàn xã Yết Kiêu và xã Gia Lộc và Lễ khởi công Dự án xây mới các khối nhà cấp cứu, nghiệp vụ kỹ thuật và cận lâm sàng; nghiệp vụ kỹ thuật, cận lâm sàng và nội trú; khám, hành chính, nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương được tổ chức vào sáng ngày 19/12.

Đến nay, các đơn vị đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho buổi lễ; công tác phối hợp thẩm định các nội dung, kịch bản, hạng mục thiết bị sự kiện tổ chức Lễ khởi công cơ bản hoàn thành; điều kiện vật chất, mạng lưới đường truyền viễn thông, điện lưới, kỹ thuật kết nối trực tuyến giữa các điểm cầu đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện; phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, điều tiết giao thông tại nơi diễn ra các hoạt động của Lễ khởi công được đảm bảo.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Trần Văn Quân cùng lãnh đạo một số Sở, ngành trước đó đã đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị lễ khởi công các dự án: Dự án Đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp tại lô I.14/CTHH-01 (Dự án thành phần số 01: Đầu tư xây dựng công trình thương mại dịch vụ - căn hộ 41 tầng) tại phường Thủy Nguyên; Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ logistics, cảng xăng dầu và hàng hóa, kho xăng dầu, khu dịch vụ thương mại tại phường Nguyễn Đại Năng; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạn tầng Cụm công nghiệp An Phụ tại phường Trần Liễu và phường Kinh Môn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Trần Văn Quân kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công dự án tại phường Nguyễn Đại Năng

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị các Chủ đầu tư chủ động chuẩn bị mọi điều kiện vật chất, kỹ thuật, phối hợp với cơ quan chuyên môn của thành phố để tổ chức Lễ khởi công các dự án theo kế hoạch và kịch bản chung bảo đảm trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn.

Theo Chương trình dự kiến của Trung ương, Chương trình kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ được tổ chức đồng thời tại 79 điểm cầu trên cả nước, kết nối trực tuyến và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam; trong đó có 10 điểm cầu trực tiếp và 69 điểm cầu trực tuyến, thành phố Hải Phòng được lựa chọn 02 điểm cầu truyền hình trực tuyến.

Tại Hải Phòng, 13 công trình, dự án trên địa bàn được lựa chọn để tổ chức khởi công, khánh thành, động thổ tại 11 điểm cầu, gồm:

Cụ thể, 2 điểm cầu chính của thành phố kết nối trực tuyến với Trung ương (2 điểm cầu tương ứng 4 công trình, Dự án): Lễ khánh thành một số công trình thuộc Dự án Nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ (thuộc điểm cầu Trực tuyến của Trung ương) tại Lô NƠ.CN thuộc dự án Khu đô thị - Dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ xã Lê Lợi và xã Quốc Tuấn, huyện An Dương (nay là phường An Dương), thành phố Hải Phòng.

Lễ khởi công các dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi, Bùi Viện - Lê Hồng Phong và Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp (thuộc điểm cầu Trực tuyến của Trung ương) tại phường An Biên, Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

9 điểm cầu thành phố tổ chức đồng thời với Trung ương, gồm: Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp tại lô 1.14/CTHH-01 (Dự án thành phần số 01: Đầu tư xây dựng công trình thương mại dịch vụ - căn hộ 41 tầng) tại Lô I.14/CTHH-01 trong khu đô thị mới Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên (nay là phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng).

Lễ khởi công Dự án đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga (Dự án thành phần 1: Đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng), tại Khu vực đường vào ga Nam Hải Dương (địa bàn xã Yết Kiêu và xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng).

Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ logistics, cảng xăng dầu và hàng hoá, kho xăng dầu, khu dịch vụ thương mại tại phường Nguyễn Đại Năng, thành phố Hải Phòng. Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại khu vực ngõ 226 Lê Lai, phường Ngô Quyền - Dự án thành phần 1 (hạ tầng kỹ thuật và nhà ở thương mại) tại Khu vực ngõ 226 Lê Lai, phường Ngô Quyền.

Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên tại xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng. Lễ khởi công Dự án xây mới các khối nhà cấp cứu, nghiệp vụ kỹ thuật và cận lâm sàng; nghiệp vụ kỹ thuật, cận lâm sàng và nội trú; khám, hành chính, nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng.

Lễ khởi công Cụm công nghiệp An Thọ tại xã An Hưng, thành phố Hải Phòng. Lễ khởi công Cụm công nghiệp An Phụ tại phường Trần Liễu, phường Kinh Môn, thành phố Hải Phòng. Lễ khởi công Cụm công nghiệp Dũng Tiến - Giang Biên tại xã Vĩnh Thuận, thành phố Hải Phòng.