Khánh Hòa hợp nhất các dự án đầu tư công cùng mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030

Ưu tiên tối đa nguồn lực cho sinh kế của người dân, kiên quyết chấm dứt tình trạng dàn trải nguồn vốn và bệnh thành tích là yêu cầu chỉ đạo trọng tâm của UBND tỉnh Khánh Hòa trong việc hoàn thiện kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 . Nội dung vừa được UBND tỉnh ban hành tại công văn gửi các sở, ngành, đơn vị và địa phương, nhằm định hình lại phương thức triển khai ba chương trình: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi .

Đối với nguồn vốn đầu tư công, chính quyền tỉnh Khánh Hòa đặt ra nguyên tắc phải bố trí có trọng tâm, trọng điểm, kiên quyết không chia nhỏ nguồn vốn . Các đơn vị chuyên ngành có trách nhiệm nghiên cứu hợp nhất những dự án có chung địa bàn hoặc mục tiêu để hình thành quy mô đầu tư đủ lớn . Dòng vốn công sẽ tập trung tháo gỡ dứt điểm những tiêu chí, chỉ tiêu hạ tầng còn thiếu hụt và bức thiết nhất tại cơ sở, từ đó tạo tác động trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người thụ hưởng .

Về quản lý nguồn chi thường xuyên, tỉnh áp dụng cơ chế giám sát chặt chẽ: không bố trí ngân sách cho các hoạt động hội thảo, lớp tập huấn chung, tuyên truyền mang tính hình thức hoặc các nhiệm vụ thường niên đã được phân bổ trong dự toán hằng năm . Toàn bộ nguồn kinh phí thường xuyên phải ưu tiên trực tiếp cho nhiệm vụ hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, kiến tạo việc làm mới, nâng cao thu nhập và cải thiện sinh kế của người dân, bảo đảm sử dụng ngân sách đúng mục tiêu, đúng quy định và hiệu quả .

Các công trình đầu tư công tại Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030 sẽ ưu tiên giải quyết dứt điểm các tiêu chí thiếu hụt, tạo chuyển biến rõ nét cho đời sống người dân.

Nhằm bảo đảm tiến độ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ấn định lộ trình hoàn thành cụ thể theo từng cấp thẩm quyền . Cụ thể, UBND các xã, phường phải kết thúc công tác rà soát hiện trạng trước ngày 5/9 . Trên cơ sở đó, các sở chuyên ngành tiến hành thẩm định để Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 11/9 . Cùng thời điểm này, Sở Tài chính có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu phương án trình HĐND tỉnh phân cấp cho HĐND cấp xã được trực tiếp quyết định phân bổ chi tiết kinh phí, hoàn thành trước ngày 10/9 .

Liên quan đến nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tỉnh yêu cầu các đơn vị đánh giá thực chất, lấy chất lượng cuộc sống người dân làm thước đo và không chạy theo thành tích . Đối với mục tiêu phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến hết năm 2027, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải trực tiếp làm việc với từng xã để rà soát chính xác khả năng thực hiện; trường hợp không bảo đảm tính khả thi phải kịp thời đề xuất điều chỉnh . Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp rà soát nội dung hướng dẫn của Trung ương về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, tham mưu phương án tổ chức thực hiện và chuyển tiếp nhiệm vụ đồng bộ, tránh chồng chéo trên địa bàn .