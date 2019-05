Xử phạt người bán 1,7kg măng cụt giá 1 triệu cho khách nước ngoài

Sáng 12-5, Công an phường Hương Long (TP Huế) cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Én, trú tại đường Lê Quang Quyền, phường Hương Long về hành vi “Dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản” theo Nghị định 167-NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ với mức phạt là 1,5 triệu đồng và buộc phải trao trả lại 1 triệu đồng cho du khách mà bà Én đã chiếm đoạt.

Bà Én đang khai báo hành vi chiếm đoạt tiền của du khách tại cơ quan công an

Trước đó, trên facebook cá nhân, người đàn ông tên Cường đăng tải bài viết phản ánh việc, người này chứng kiến một du khách nước ngoài bị chiếm đoạt tiền khi mua măng cụt của một phụ nữ bán tại điểm du lịch chùa Thiên Mụ.



Theo ông Cường, vị du khách mua 60.000 - 70.000 đồng măng cụt và đưa cho người bán 2 tờ 500.000 đồng. Vị du khách đòi trả lại tiền thừa thì người bán không trả và hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Chứng kiến sự việc, ông Cường đề nghị người phụ nữ thối lại tiền cho du khách thì bị người bán hàng này quát mắng. Tiếp đó, một thanh niên trẻ đầu trọc đang đứng bán hàng, lao ra quát tháo rồi lấy dao đòi đâm ông Cường.

Ngoài ra, ông Cường còn bị một người đàn ông khoảng trên 50 tuổi lao vào đòi hành hung. Nội dung vụ việc đã được chuyển đến Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Công an TP Huế lập tức phân công lực lượng kiểm tra trước chùa Thiên Mụ thì phát hiện bà Én là người phụ nữ bán măng cụt.