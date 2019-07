Loài người được "giải oan" trong hiện tượng Trái đất nóng lên?

Theo một nghiên cứu mới công bố của hai nhà nghiên cứu đến từ Đại học Turku, Jyrki Kauppinen và Pekka Malmi, nguyên nhân dẫn tới hiện tượng biến đổi khí hậu không phải do khí thải CO2 từ các hoạt động của con người mà chính là sự hình thành các đám mây.



Trong nghiên cứu mang tựa đề "Không có bằng chứng thử nghiệm cho thay đổi khí hậu do tác động của con người", hai nhà nghiên cứu người Hà Lan kết luận, nhiệt độ toàn cầu "đặc biệt bị kiểm soát" bởi các đám mây che phủ tầng thấp; và "chỉ một phần nhỏ" khí CO2 đang gia tăng là do con người tạo ra.

Con người không phải là thủ phạm lớn nhất gây ra hiện tượng Trái đất nóng lên? (ảnh: Sputnik)

"Trong 100 năm trở lại đây, nhiệt độ tăng khoảng 0,1 độ C là do khí CO2. Sự đóng góp con người chỉ vào khoảng 0,01 độ C", nghiên cứu chỉ ra. "Bởi vì tỷ lệ khí CO2 do con người tạo ra trong tổng tỷ trọng khí CO2 đang gia tăng - lại chưa đầy 10%, chúng ta về cơ bản không có thay đổi khí hậu do chịu tác động của con người".