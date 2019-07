Lạ độc khó tin: Cây "ma cà rồng", bò leo mái nhà...

Cây “ma cà rồng” trong rừng New Zealand

Các nhà khoa học vừa phát hiện thân cây agathis australis không còn lá, nhưng vẫn sống trong rừng New Zealand. Agathis australis là loại thực vật hạt trần thuộc họ araucariaceae.

Loài cây này thường mọc ở Đảo Bắc (New Zealand); có cây cao tới 50 mét. “Đối với trường hợp thân cây agathis australis không lá mà vẫn sống, cộng sinh là điều tất nhiên. Lẽ ra thân cây này đã chết từ lâu do nó không còn diệp lục. Thế nhưng tại sao những cái cây bên cạnh vẫn nuôi sống gốc cây già, mặc dù dường như nó chẳng còn giá trị gì?” – Giáo sư Sebastian Leuzinger ở ĐH Công nghệ Auckland (New Zealand) đặt câu hỏi.