Cận cảnh loài voi quái dị nhất từng tồn tại trên quả đất

1. Có chiếc "xẻng" ở hàm dưới. Hàm dưới của Platybelodon có hai răng cửa dài và bẹt giống như một cái xẻng, giúp nó cắt và bứt lá cây từ cây cối hoặc lau sậy. Ảnh: Pinterest. 2. Được gọi là "voi xẻng". Tên gọi Platybelodon có nghĩa là "voi răng rộng", nhưng nhiều nhà khoa học còn gọi nó là "voi xẻng" do hình dáng kỳ lạ của cặp răng dưới. Ảnh: Pinterest. 3. Từng bị cho là động vật sống ở đầm lầy. Ban đầu, các nhà cổ sinh vật học nghĩ rằng Platybelodon dùng răng dưới để xúc bùn và thực vật thủy sinh, giống như hà mã. Nhưng sau này, họ phát hiện nó thực sự ăn thực vật cứng hơn. Ảnh: Pinterest. 4. Là họ hàng xa của voi hiện đại. Platybelodon thuộc họ Gomphotheriidae, họ hàng xa của voi ngày nay. Nó có họ hàng với loài Amebelodon, cũng có răng dưới hình xẻng. Ảnh: Pinterest. 5. Không to lớn như voi ngày nay. Platybelodon có kích thước trung bình, dài khoảng 3–4 mét và nặng khoảng 1–2 tấn, nhỏ hơn nhiều so với voi châu Phi hiện đại. Ảnh: Pinterest. 6. Sống khắp các châu lục. Hóa thạch Platybelodon được tìm thấy ở Châu Phi, Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ, cho thấy loài này từng có phạm vi sinh sống rất rộng lớn. Ảnh: Pinterest. 7. Có thể đã diệt vong vì môi trường thay đổi. Khoảng 4 triệu năm trước, khí hậu thay đổi khiến nhiều khu rừng biến mất, và những loài ăn thực vật mềm như Platybelodon có thể đã gặp khó khăn trong việc tìm thức ăn. Ảnh: Pinterest. 8. Được tái hiện trong nhiều phim tài liệu. Platybelodon xuất hiện trong các phim tài liệu khoa học như "Walking with Beasts" và nhiều mô hình trong bảo tàng, do ngoại hình độc đáo của nó. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

