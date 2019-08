Bí ẩn hàng trăm viên đá kỳ lạ như thuộc về người ngoài hành tinh

Vào những năm 1930, khoảng 300 khối đá tròn được tìm thấy trong các khu rừng sâu ở Costa Rica, có kích thước đa dạng từ đường kính 5 cm đến hơn 2 m, nặng tới 16 tấn. Các nhà khoa học không chắc ai đã tạo ra, chúng có mặt từ thời điểm nào và với mục đích gì. Ảnh: Helionews. Đầu những năm 1930, một công ty hoa quả khi tìm kiếm không gian mới để trồng chuối ở phía tây, họ đã tìm thấy một khu đất đầy hứa hẹn trong thung lũng Diquis. Tuy nhiên, khi bắt đầu dọn đất, các công nhân tìm thấy những quả cầu bằng đá kỳ lạ. Điều nổi bật nhất là hầu hết đều có hình tròn hoàn hảo và rất mịn. Ảnh: The Costa Rica News. Những công nhân lăn chúng ra hai bên cánh đồng bằng tay và dùng máy ủi để đẩy. Sau đó, các hòn đá được vận chuyển đến nhiều nơi và sử dụng làm đồ trang trí bãi cỏ. Trước khi nhà chức trách can thiệp, tin đồn lan truyền rằng một số viên đá có chứa vàng trong lõi. Do vậy, những người săn tìm kho báu đã khoan lỗ, phá hủy chúng bằng thuốc nổ với hy vọng làm giàu. Tuy nhiên, họ không tìm thấy gì bên trong. Ảnh: Watson. Nhiều cuộc điều tra khảo cổ về các quả cầu đã được thực hiện. Hầu hết cho rằng những viên đá là tác phẩm của người bản địa cổ đại. Bên cạnh đó, những câu chuyện truyền miệng cho rằng chúng được kết nối với người ngoài hành tinh hoặc lục địa Atlantis đã mất. Một số khác bác bỏ quan điểm trên vì người nguyên thủy với các công cụ phi kim loại cơ bản không thể tạo ra viên đá tròn và mịn như vậy. Ảnh: Gforum. Hầu hết quả cầu có vẻ tròn trịa khi quan sát bằng mắt thường nhưng thực chất chúng không có hình dạng quá hoàn hảo. Dù vậy, việc tạo ra các viên đá khổng lồ vẫn là một nỗ lực rất lớn của con người bởi phần lớn được tạo thành từ loại đá cứng granodiorite. Nhiều khả năng các thợ chạm đã cẩn thận chọn những tảng đá có thể bong ra theo từng lớp khi có sự thay đổi nhiệt độ nhanh. Ảnh: Brasillisnet. Thợ chạm khắc có thể làm nóng đá bằng than và nhúng vào nước lạnh. Sau khi sử dụng phương pháp này để có được hình dạng chung, việc điêu khắc cuối cùng có thể được thực hiện bằng cách đập đá với những vật liệu cứng khác như rìu đá và tượng. Cuối cùng, bề mặt của các quả cầu được mài và đánh bóng bằng cát hoặc da. Ảnh: Thegolfclub. Các quả cầu bao nhiêu tuổi, được chế tạo nhằm mục đích gì là những câu hỏi không dễ trả lời. Đá không phải là vật liệu sống nên niên đại của chúng khó có thể xác định. Tuy nhiên, căn cứ vào các vật thể chôn xung quanh một số viên đá, đồ gốm chiếm phần lớn, cho thấy chúng có thể được tạo ra sớm nhất vào năm 200 trước Công nguyên. Ảnh: Plugon.

Vào những năm 1930, khoảng 300 khối đá tròn được tìm thấy trong các khu rừng sâu ở Costa Rica, có kích thước đa dạng từ đường kính 5 cm đến hơn 2 m, nặng tới 16 tấn. Các nhà khoa học không chắc ai đã tạo ra, chúng có mặt từ thời điểm nào và với mục đích gì. Ảnh: Helionews. Đầu những năm 1930, một công ty hoa quả khi tìm kiếm không gian mới để trồng chuối ở phía tây, họ đã tìm thấy một khu đất đầy hứa hẹn trong thung lũng Diquis. Tuy nhiên, khi bắt đầu dọn đất, các công nhân tìm thấy những quả cầu bằng đá kỳ lạ. Điều nổi bật nhất là hầu hết đều có hình tròn hoàn hảo và rất mịn. Ảnh: The Costa Rica News. Những công nhân lăn chúng ra hai bên cánh đồng bằng tay và dùng máy ủi để đẩy. Sau đó, các hòn đá được vận chuyển đến nhiều nơi và sử dụng làm đồ trang trí bãi cỏ. Trước khi nhà chức trách can thiệp, tin đồn lan truyền rằng một số viên đá có chứa vàng trong lõi. Do vậy, những người săn tìm kho báu đã khoan lỗ, phá hủy chúng bằng thuốc nổ với hy vọng làm giàu. Tuy nhiên, họ không tìm thấy gì bên trong. Ảnh: Watson. Nhiều cuộc điều tra khảo cổ về các quả cầu đã được thực hiện. Hầu hết cho rằng những viên đá là tác phẩm của người bản địa cổ đại. Bên cạnh đó, những câu chuyện truyền miệng cho rằng chúng được kết nối với người ngoài hành tinh hoặc lục địa Atlantis đã mất. Một số khác bác bỏ quan điểm trên vì người nguyên thủy với các công cụ phi kim loại cơ bản không thể tạo ra viên đá tròn và mịn như vậy. Ảnh: Gforum. Hầu hết quả cầu có vẻ tròn trịa khi quan sát bằng mắt thường nhưng thực chất chúng không có hình dạng quá hoàn hảo. Dù vậy, việc tạo ra các viên đá khổng lồ vẫn là một nỗ lực rất lớn của con người bởi phần lớn được tạo thành từ loại đá cứng granodiorite. Nhiều khả năng các thợ chạm đã cẩn thận chọn những tảng đá có thể bong ra theo từng lớp khi có sự thay đổi nhiệt độ nhanh. Ảnh: Brasillisnet. Thợ chạm khắc có thể làm nóng đá bằng than và nhúng vào nước lạnh. Sau khi sử dụng phương pháp này để có được hình dạng chung, việc điêu khắc cuối cùng có thể được thực hiện bằng cách đập đá với những vật liệu cứng khác như rìu đá và tượng. Cuối cùng, bề mặt của các quả cầu được mài và đánh bóng bằng cát hoặc da. Ảnh: Thegolfclub. Các quả cầu bao nhiêu tuổi, được chế tạo nhằm mục đích gì là những câu hỏi không dễ trả lời. Đá không phải là vật liệu sống nên niên đại của chúng khó có thể xác định. Tuy nhiên, căn cứ vào các vật thể chôn xung quanh một số viên đá, đồ gốm chiếm phần lớn, cho thấy chúng có thể được tạo ra sớm nhất vào năm 200 trước Công nguyên. Ảnh: Plugon.