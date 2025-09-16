Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khai trừ 14 đảng viên tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội thi hành kỷ luật Khai trừ đối với 14 đảng viên thuộc Đảng bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Thiên Tuấn

Ngày 16/9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội họp kỳ 68, xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Viện Pháp y tâm thần Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025, các tổ chức Đảng và đảng viên có liên quan thuộc Đảng bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết chủ trì hội nghị.

Đảng ủy Viện Pháp y tâm thần Trung ương (gọi tắt là Đảng uỷ Viện) nhiệm kỳ 2020-2025 và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan thuộc Đảng bộ Viện có khuyết điểm, vi phạm trong việc chấp hành nguyên tắc và hoạt động của Đảng, quy chế làm việc, thực hiện dân chủ trong Đảng; Thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong công tác kiểm tra, giám sát; Buông lỏng công tác quản lý cán bộ, đảng viên; dẫn đến một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không gương mẫu, vi phạm quy định của Đảng, những điều đảng viên không được làm, vi phạm pháp luật.

phap-y.jpg
40 đối tượng trong đường dây "chạy" như giám định tâm thần tại Viện Pháp y Trung ương bị khởi tố.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã quyết định:

Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo, đối với: Đảng ủy Viện Pháp y tâm thần Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Pháp y tâm thần Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025;

Thi hành kỷ luật đối với 3 chi bộ (Khoa điều trị bắt buộc nam, Khoa điều trị bắt buộc nữ, Khoa giám định) nhiệm kỳ 2022-2025, bằng hình thức Cảnh cáo.

Thi hành kỷ luật đối với 2 chi ủy chi bộ (phòng Khối chuyên môn, phòng Khối hậu cần) nhiệm kỳ 2022-2025, bằng hình thức Khiển trách.

Thi hành kỷ luật Khai trừ đối với 14 đảng viên thuộc Đảng bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương:

Ông Trần Văn Trường, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng;

Ông Lâm Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Viện trưởng;

Bà Lê Thị Hải Hà, Đảng ủy viên, Điều dưỡng viên, phòng Kế hoạch tổng hợp;

Ông Dương Văn Biết, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa giám định;

Ông Đỗ Khắc Doanh, Bí thư chi bộ, Phụ trách Khoa điều trị bắt buộc nam;

Bà Vũ Thị Ngọc, Phó Bí thư chi bộ, Điều dưỡng trưởng, Khoa điều trị bắt buộc nam;

Ông Tạ Trung Kiên, Bí thư chi bộ, Phụ trách Khoa điều trị bắt buộc nữ;

Ông Nguyễn Đức Hinh, Phó Bí thư chi bộ, Điều dưỡng trưởng, Khoa điều trị bắt buộc nữ;

Ông Nguyễn Tô Hiệu, Chi ủy viên chi bộ, Bác sĩ, Khoa điều trị bắt buộc nam;

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, đảng viên, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

Bà Tạ Thị Ngọc, đảng viên, Điều dưỡng viên, Khoa giám định;

Bà Trần Thùy Linh, đảng viên, Điều dưỡng viên, Khoa điều trị bắt buộc nam;

Bà Nguyễn Thị Thúy, đảng viên, Điều dưỡng viên điều trị bắt buộc nam;

Bà Đinh Thị Thủy, đảng viên, Bác sĩ, Khoa điều trị bắt buộc nữ.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với 5 tổ chức đảng và 5 đảng viên liên quan.

Trước đó, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Đồng thời khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 40 bị can, trong đó 36 người là lãnh đạo, cán bộ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương, 2 bị can gồm Nguyễn Thị Mai Anh (46 tuổi, trú Hà Nội) và chồng là Lê Văn Đông (47 tuổi; cùng là bệnh nhân đang chữa bệnh tâm thần bắt buộc). Cơ quan công an xác định, cặp vợ chồng khi đang điều trị tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương đã nhiều lần đưa hối lộ, mời các cán bộ của viện đi du lịch, nghỉ mát để “chạy” kết luận giám định tâm thần.

#tâm thần #kỷ luật #đảng viên #viện tâm thần #uỷ ban kiểm tra #hà nội

Bài liên quan

Xã hội

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháy làm 4 người chết

Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội phối hợp với Bộ Công an tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm.

Trong Công điện về vụ cháy tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, TP. Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết 4 người trong một gia đình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Xem chi tiết

Xã hội

Giải cứu nữ sinh Đại học khỏi bẫy “bắt cóc online” ở Hà Nội

Cháu Đ liên tục nhắn tin nhắn tin và gọi điện cho mẹ thông báo phải chuyển 150 triệu đồng mới được thả về.

Ngày 16/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Bình Minh vừa giải cứu một nữ sinh khỏi bẫy “bắt cóc online”. Theo đó, vào sáng 15/9, Công an xã Bình Minh tiếp nhận tin báo của gia đình cháu Đ (SN 2007; sinh viên Đại học) về việc cháu đi khỏi nhà từ chiều ngày 14/9/2025.

1.jpg
Nữ sinh tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Điều tra hành vi giết người với tài xế cố tình tông chết nữ sinh

Tài xế gây tai nạn thừa nhận cố tình tông nạn nhân đến chết để đi tù sẽ không phải lo đền bù tiền cho nạn nhân.

Tối 14/9, Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Long (SN 1974, trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.

8888.png
Đối tượng Đinh Văn Long.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới