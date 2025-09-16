Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháy làm 4 người chết

Trong Công điện về vụ cháy tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, TP. Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết 4 người trong một gia đình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tập trung kiểm tra, khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn cháy, nổ; chủ động phương án phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn.

Thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, Hồi 04h40' ngày 16/9/2025, Tổng đài 114 Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, TP Hà Nội.

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố đã khẩn trương điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 5, 31, 32 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP Hà Nội) với 07 xe chữa cháy, 01 xe tải chở phương tiện chuyên dụng cùng lực lượng Cảnh sát 113 Thành phố đến hiện trường phối hợp chính quyền, Công an xã cùng người dân địa phương tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Địa điểm xảy ra cháy là nhà có kết cấu tạm khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m với diện tích sàn khoảng 90m2, có lối thoát nạn khẩn cấp; công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Thường Tín.

Đến khoảng 05h30’ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Mặc dù công tác nhận tin, tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ rất khẩn trương, kịp thời tuy nhiên vụ cháy vẫn gây ra hậu quả đáng tiếc. Để hạn chế thiệt hại do cháy xảy ra ở thời gian đang ngủ, bên cạnh việc trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu Công an Thành phố khuyến cáo các hộ gia đình nên trang bị ngay hệ thống cảnh báo báo cháy sớm tại gia đình.

