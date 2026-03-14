Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad trúng tên lửa

Khói bốc lên từ khuôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, Iraq trong nhóm vũ trang thân Iran tuyên bố treo thưởng 100 nghìn USD bắt giữ nhân viên ngoại giao Mỹ.

Tuệ Minh

Khói bốc lên từ Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad của Iraq vào sáng sớm thứ Bảy sau một vụ tấn công được báo cáo.

Các quan chức an ninh nói với hãng thông tấn AP rằng một bãi đáp trực thăng tại khu phức hợp ngoại giao đã bị trúng tên lửa, mặc dù các báo cáo khác cho rằng có thể có cả máy bay không người lái liên quan.

Các quan chức Iraq cho biết chưa biết chắc chắn liệu có thương vong hay mức độ thiệt hại trong vụ tấn công này là bao nhiêu. Nhưng chúng tôi hiểu rằng các nhóm vũ trang liên kết với Iran ở Iraq luôn cam kết tấn công các cơ sở của Mỹ, đặc biệt là đại sứ quán.

Khói đen bốc lên tại khu đỗ trực thăng của Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, Iraq.

"Điều này là vì họ muốn trả thù cho cái chết của Ayatollah Ali Khamenei, lãnh đạo tối cao, người đã bị giết trong một cuộc không kích của Mỹ và Israel vào đầu chiến dịch này." - Quan chức Iraq cho hay.

Thực tế, hôm qua, tổ chức vũ trang này đã ra thông báo treo thưởng 100.000 đô la cho bất kỳ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ bất kỳ nhân viên ngoại giao Mỹ nào đang ở trong nước.

Trong tuyên bố, họ cho biết đã tấn công các lợi ích của Mỹ tại Iraq, các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ, và đã gây áp lực buộc các nhân viên Mỹ tại Iraq phải tìm nơi trú ẩn trong nhà dân.

Trước đó, vào sáng sớm, một cuộc không kích đã đánh trúng một ngôi nhà ở thủ đô Baghdad của Iraq vào sáng sớm thứ Bảy, khiến ít nhất một người thiệt mạng. Thông tin này được một quan chức an ninh Iraq và một người khác có liên hệ với các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn trong nước xác nhận.

Theo nguồn tin, vụ tấn công ở quận Karrada, Baghdad, cũng làm bị thương hai người, và họ yêu cầu giấu tên vì không được phép phát ngôn với báo chí.

Trong một tuyên bố, quân đội Iraq lên án cuộc tấn công là “sự vi phạm trắng trợn tất cả các giá trị nhân đạo và coi thường các công ước quốc tế”.

Hôm thứ Sáu, đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đã gia hạn cảnh báo an ninh cấp 4 đối với Iraq, cảnh báo rằng Iran và các nhóm dân quân liên kết với Iran trước đây đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào công dân, lợi ích và cơ sở hạ tầng của Mỹ, và “có thể tiếp tục nhắm mục tiêu vào chúng”.

Khói bốc lên từ bãi đáp trực thăng trong khuôn viên Đại sứ quán Mỹ sau tiếng nổ.
AP, Al Jazeera
#Tấn công đại sứ quán Mỹ tại Baghdad #Nhóm vũ trang Iran trả thù lãnh đạo tối cao #Các cuộc tấn công vào lợi ích Mỹ ở Iraq #Tình hình an ninh tại Baghdad #Phản ứng của chính quyền Iraq và Mỹ #Mối đe dọa từ nhóm vũ trang Iran

Máy bay KC-135 của quân đội Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Đặt chân đến Iran khi khung cảnh còn bình yên, nhiếp ảnh gia Lê Thế Thắng (Hà Nội) đi đến nhiều vùng, nhiều thành phố, trong đó có thủ đô Tehran và thành phố chiến lược Isfahan. Anh đã ghi lại bộ ảnh về con người, nhịp sống và cảnh quan. "Một lăng kính hay góc nhìn không thể phản ánh chính xác một quốc gia. Nhưng ít nhiều, thông qua hình ảnh, người xem sẽ có những cảm nhận nhất định về con người, xã hội", anh chia sẻ.
