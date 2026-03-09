Hiện trường vụ nổ tại Đại sứ quán Mỹ ở Na Uy

Cảnh sát Na Uy đang điều tra một vụ nổ xảy ra bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Oslo.

AP dẫn lời các nhà chức trách cho biết, cảnh sát Na Uy đang tiến hành điều tra một vụ nổ xảy ra bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Oslo vào rạng sáng 8/3.

Cảnh sát Oslo cho biết trong một thông cáo báo chí rằng họ nhận được tin báo về một “tiếng nổ lớn” và vụ nổ vào khoảng 1 giờ sáng.

Cảnh sát Na Uy có mặt tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo ngày 8/3/2026. Ảnh: Hans O. Torgersen/NTB Scanpix/AP.

Cánh cửa bị hư hại tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo. Ảnh: NTB Scanpix/AP.

Theo ông Frode Larsen, lãnh đạo đơn vị điều tra và tình báo chung của cảnh sát Oslo, vụ nổ được gây ra bởi một thiết bị nào đó, khiến lối vào của Đại sứ quán Mỹ bị hư hại. Không có thương vong nào được ghi nhận.

Các nhà điều tra tin rằng Đại sứ quán là mục tiêu của vụ việc và đang truy tìm thủ phạm cũng như động cơ gây án.

“Chúng tôi đang ở giai đoạn đầu của cuộc điều tra, nhưng đang làm việc dựa trên nhiều giả thuyết khác nhau. Trước tình hình an ninh hiện nay, việc xem xét khả năng đây là một vụ tấn công có chủ đích nhằm vào Đại sứ quán Mỹ là điều tự nhiên. Tuy nhiên, chúng tôi chưa khẳng định bất kỳ giả thuyết nào”, ông Larsen nói trong một tuyên bố.

Truyền thông địa phương đưa tin, những người ở gần hiện trường kể lại rằng con phố đã bị bao phủ bởi khói dày sau vụ nổ. Cảnh sát đang tìm kiếm và kêu gọi các nhân chứng đến cung cấp thông tin.

PST, Cơ quan An ninh Cảnh sát Na Uy, đã tăng cường thêm nhân sự sau vụ việc, nhưng chưa thay đổi mức cảnh báo khủng bố của quốc gia, theo cố vấn truyền thông Martin Bernsen.

“Đây là một sự việc không thể chấp nhận được và đang được xử lý với mức độ nghiêm trọng cao nhất”, bà Astri Aas-Hansen, Bộ trưởng Tư pháp và An ninh công cộng Na Uy, nhấn mạnh.

Cảnh sát cho biết đang tập trung điều tra vụ việc và hiện không có dấu hiệu nào cho thấy tình hình gây nguy hiểm cho công chúng.

