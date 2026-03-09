Hà Nội

Quân sự - Thế giới

Hiện trường vụ nổ tại Đại sứ quán Mỹ ở Na Uy

Cảnh sát Na Uy đang điều tra một vụ nổ xảy ra bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Oslo.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời các nhà chức trách cho biết, cảnh sát Na Uy đang tiến hành điều tra một vụ nổ xảy ra bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Oslo vào rạng sáng 8/3.

Cảnh sát Oslo cho biết trong một thông cáo báo chí rằng họ nhận được tin báo về một “tiếng nổ lớn” và vụ nổ vào khoảng 1 giờ sáng.

Cảnh sát Na Uy có mặt tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo ngày 8/3/2026. Ảnh: Hans O. Torgersen/NTB Scanpix/AP.
Cánh cửa bị hư hại tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo. Ảnh: NTB Scanpix/AP.

Theo ông Frode Larsen, lãnh đạo đơn vị điều tra và tình báo chung của cảnh sát Oslo, vụ nổ được gây ra bởi một thiết bị nào đó, khiến lối vào của Đại sứ quán Mỹ bị hư hại. Không có thương vong nào được ghi nhận.

Các nhà điều tra tin rằng Đại sứ quán là mục tiêu của vụ việc và đang truy tìm thủ phạm cũng như động cơ gây án.

“Chúng tôi đang ở giai đoạn đầu của cuộc điều tra, nhưng đang làm việc dựa trên nhiều giả thuyết khác nhau. Trước tình hình an ninh hiện nay, việc xem xét khả năng đây là một vụ tấn công có chủ đích nhằm vào Đại sứ quán Mỹ là điều tự nhiên. Tuy nhiên, chúng tôi chưa khẳng định bất kỳ giả thuyết nào”, ông Larsen nói trong một tuyên bố.

Truyền thông địa phương đưa tin, những người ở gần hiện trường kể lại rằng con phố đã bị bao phủ bởi khói dày sau vụ nổ. Cảnh sát đang tìm kiếm và kêu gọi các nhân chứng đến cung cấp thông tin.

PST, Cơ quan An ninh Cảnh sát Na Uy, đã tăng cường thêm nhân sự sau vụ việc, nhưng chưa thay đổi mức cảnh báo khủng bố của quốc gia, theo cố vấn truyền thông Martin Bernsen.

“Đây là một sự việc không thể chấp nhận được và đang được xử lý với mức độ nghiêm trọng cao nhất”, bà Astri Aas-Hansen, Bộ trưởng Tư pháp và An ninh công cộng Na Uy, nhấn mạnh.

Cảnh sát cho biết đang tập trung điều tra vụ việc và hiện không có dấu hiệu nào cho thấy tình hình gây nguy hiểm cho công chúng.

apnews.com
Quân sự - Thế giới

Nổ khí gas làm sập chung cư ở Pakistan, nhiều người tử vong

Vụ nổ khí gas làm sập một phần tòa chung cư ở Karachi, Pakistan, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.

AP đưa tin, vụ nổ khí gas xảy ra tại một tòa chung cư ở Karachi, thành phố cảng lớn nhất Pakistan, hôm 19/2.

"Vụ nổ xảy ra khi người dân đang chuẩn bị bữa ăn trước bình minh vào ngày đầu tiên của tháng lễ Ramadan tại một khu dân cư ở Karachi, thủ phủ của tỉnh Sindh", cảnh sát trưởng địa phương Rizwan Patel thông tin.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Nổ tại cửa hàng pháo hoa ở Trung Quốc, 12 người thiệt mạng

Một vụ nổ tại cửa hàng bán pháo hoa ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã khiến 12 người thiệt mạng.

Theo AP, truyền thông địa phương đưa tin, vụ nổ xảy ra tại một cửa hàng bán pháo hoa ở tỉnh Hồ Bắc hôm 18/2. Đây là vụ nổ tương tự thứ hai xảy ra tại Trung Quốc chỉ trong vài ngày.

"Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường và dập tắt đám cháy tại cửa hàng bán pháo hoa ở thị trấn Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, vào chiều 18/2", nguồn tin cho hay. Vụ nổ đã khiến 12 người thiệt mạng.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Diễn biến vụ nổ súng, bắt giữ con tin tại trường học ở Thái Lan

Một vụ nổ súng và bắt giữ con tin xảy ra tại trường học ở miền nam Thái Lan. Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.

AP dẫn thông tin từ nhà chức trách địa phương cho biết, vụ nổ súng và bắt giữ con tin xảy ra tại một trường học ở miền nam Thái Lan vào cuối buổi chiều ngày 11/2.

Theo Cục Điều tra Trung ương của cảnh sát Thái Lan, một người đàn ông có vũ trang tỏ ra tức giận khi xông vào Trường Patongprathankiriwat ở tỉnh Songkhla, bắt một số học sinh và giáo viên làm con tin, khiến ít nhất một học sinh bị thương.

Xem chi tiết

