Thế giới

Israel dọa tiếp tục chiến đấu nếu Hamas không tuân thủ thỏa thuận

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cảnh báo rằng nếu Hamas không giải giáp và trao trả toàn bộ thi thể con tin, Israel sẽ tiếp tục chiến đấu.

An An (Theo THX)

Theo Tân Hoa Xã ngày 15/10, lời cảnh báo được đưa ra vào ngày thứ 6 của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, khi lực lượng Hamas trao trả hài cốt của hai con tin nữa và cho biết đây là những thi thể cuối cùng mà họ giam giữ.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Katz nhấn mạnh: "Nếu Hamas từ chối tuân thủ thỏa thuận, Israel sẽ phối hợp với Mỹ để quay trở lại chiến đấu và hành động nhằm đánh bại hoàn toàn Hamas, thay đổi tình hình ở Gaza và đạt được mọi mục tiêu của cuộc chiến".

israel.png
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz. Ảnh: GPO.

Trong cuộc họp trước đó với Tham mưu trưởng và các sĩ quan quân đội cấp cao vào ngày 15/10, Bộ trưởng Katz đã chỉ thị cho quân đội chuẩn bị "một kế hoạch toàn diện để đánh bại Hamas" trong trường hợp Israel quyết định tiếp tục chiến dịch ở Gaza.

Ông nói thêm rằng kế hoạch này sẽ được soạn thảo nếu Hamas "từ chối thực hiện kế hoạch của (Tổng thống Mỹ Donald Trump) và cần phải tiếp tục chiến dịch".

Ông Katz cho biết, theo kế hoạch của Tổng thống Trump, lực lượng Hamas được yêu cầu trả lại tất cả thi thể con tin đã chết mà nhóm này vẫn đang giữ và giải giáp vũ khí.

"Israel, cùng với lực lượng quốc tế do Mỹ dẫn đầu, sẽ hành động để phá hủy tất cả các đường hầm và cơ sở hạ tầng khủng bố ở Gaza để đảm bảo dải đất này được phi quân sự hóa và không còn gây ra mối đe dọa nào cho Nhà nước Israel", Bộ trưởng Katz cảnh báo.

