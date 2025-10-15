Hà Nội

Thế giới

Hamas trao trả thêm thi thể con tin cho Israel

Lực lượng Hamas cho biết họ đã bàn giao thi thể của 8 trong số 28 con tin thiệt mạng tại Gaza cho phía Israel.

An An (Theo RT)

Theo RT, Hamas đã bàn giao thi thể của 4 con tin nữa cho Israel vào đêm 14/10 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục lực lượng này hoàn tất thỏa thuận trao đổi con tin, tù nhân.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các thi thể đã được chuyển từ Gaza thông qua Hội Chữ thập đỏ và được đưa tới Viện Pháp y Quốc gia Israel để nhận dạng.

Đến nay, Hamas đã bàn giao thi thể của 8 trong số 28 con tin đã thiệt mạng tại Gaza cho phía Israel.

hamas.png
Xe chở thi thể của con tin Israel được đưa từ Gaza về Tel Aviv ngày 13/10. Ảnh: Alliance.

"Chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho tới khi tất cả con tin được trở về với gia đình và an táng tại Israel", người phát ngôn của IDF, Effie Defrin, nói.

Theo thỏa thuận do Mỹ, Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, Hamas đã trao trả 20 con tin còn sống cho Israel hôm 13/10, đổi lại Israel thả gần 2.000 tù nhân Palestine.

Tổng thống Trump mới đây thúc giục Hamas trao trả tất cả thi thể con tin cho Israel.

"Các con tin đã chết vẫn chưa được trở về nhà như cam kết", Tổng thống Trump nói, tuyên bố rằng "giai đoạn hai" của kế hoạch hòa bình của ông sẽ sớm bắt đầu.

