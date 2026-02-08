Hà Nội

Thế giới

Xích đu khổng lồ gãy sập ở Ấn Độ, nhiều người thương vong

Một cảnh sát thiệt mạng và 19 người khác bị thương sau khi chiếc xích đu khổng lồ bất ngờ bị gãy sập tại hội chợ ở Ấn Độ.

An An (Theo India Today)

>>> Mời độc giả xem video: Khoảnh khắc xích đu khổng lồ gãy sập tại hội chợ ở Ấn Độ

Nguồn video: India Today

India Today đưa tin, chiếc xích đu khổng lồ bị gãy sập tại hội chợ Surajkund ở Faridabad vào khoảng 18h15 chiều ngày 7/2, khiến nhiều người bị thương. Trong quá trình hỗ trợ nạn nhân, cảnh sát Jagdish Prasad đã bị thương nặng và tử vong sau đó.

"Tổng cộng 19 người bị thương trong vụ tai nạn. Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện ngay lập tức", một quan chức địa phương thông tin.

ando.png
Chiếc xích đu khổng lồ bất ngờ gãy sập tại hội chợ ở Ấn Độ khiến 20 người thương vong. Ảnh: India Today.

Một ủy ban điều tra đã được thành lập. Khu vực hiện trường đã được phong tỏa để phục vụ điều tra. Các biện pháp tiếp theo sẽ được thực hiện dựa trên kết quả điều tra sơ bộ.

“Tôi vô cùng đau buồn trước vụ tai nạn xảy ra trong lễ hội Surajkund ở Faridabad. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình người đã thiệt mạng trong vụ việc này. Đồng thời, các chỉ thị cần thiết đã được ban hành cho các cơ quan chức năng liên quan để đảm bảo việc điều trị kịp thời và thích hợp cho những người bị thương. Chính quyền Haryana cam kết sẽ nhanh chóng và tận tâm cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho những người bị thương và gia đình của họ”, Thủ hiến Haryana, Nayab Saini, viết trên mạng xã hội.

