Danh tính kẻ âm mưu ám sát Tướng Nga ở Moscow

>>> Mời độc giả xem video: Nghi phạm vụ ám sát hụt Tướng Vladimir Alekseyev ở thủ đô Moscow hôm 6/2 đã bị bắt giữ

Nguồn video: FSB Nga/RT

RT đưa tin, FSB thông báo đã bắt giữ hai nghi phạm liên quan đến vụ ám sát hụt Tướng Vladimir Alekseyev, Phó Cục trưởng thứ nhất của Tổng cục Tình báo Nga (GRU), tại thủ đô Moscow hôm 6/2. Trong đó, kẻ nổ súng bị bắt giữ tại Dubai với sự hỗ trợ của chính quyền Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

"Kẻ nổ súng, được xác định là công dân Nga 65 tuổi Lyubomir Korba, đã bị bắt giữ tại Dubai với sự hỗ trợ của chính quyền Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và được bàn giao cho Nga", FSB cho biết trong một tuyên bố hôm 8/2.

Nghi phạm vụ ám sát hụt Tướng Nga ở Moscow hôm 6/2 đã bị bắt giữ. Ảnh chụp màn hình: RT.

Theo Ủy ban Điều tra Nga, Korba, sinh ra ở miền tây Ukraine, đã đến Moscow vào cuối tháng 12 năm ngoái theo chỉ thị của các cơ quan an ninh Ukraine để thực hiện “một cuộc tấn công khủng bố”.

FSB cho biết thêm rằng họ đã xác định được danh tính những kẻ bị cáo buộc là đồng phạm trong vụ tấn công, bao gồm công dân Nga Viktor Vasin, 66 tuổi, người đã bị bắt giữ tại Moscow, và Zinaida Serebritskaya, 54 tuổi, được cho là đã trốn sang Ukraine.

FSB công bố một video dường như cho thấy kẻ nổ súng đã rời khỏi tòa nhà nơi xảy ra vụ ám sát và vứt bỏ một khẩu súng lục có gắn bộ giảm thanh xuống tuyết trước khi lên xe buýt. Một đoạn clip khác cho thấy các nhân viên FSB đang áp giải một nghi phạm có khuôn mặt bị làm mờ từ máy bay.

Bình luận về vụ ám sát hụt, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gọi đây là một “hành động khủng bố”, cáo buộc phía Ukraine thực hiện các hành động khiêu khích liên tục nhằm phá hoại tiến trình đàm phán.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga khẳng định Kiev không liên quan gì đến vụ tấn công này.