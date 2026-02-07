Hà Nội

Thế giới

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom liều chết ở Pakistan

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom liều chết tại một nhà thờ Hồi giáo Shia ở ngoại ô thủ đô Pakistan.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, trong một tuyên bố được đăng tải trên hãng Amaq, phiến quân IS đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom liều chết tại một nhà thờ Hồi giáo Shia ở ngoại ô Islamabad khiến 31 người thiệt mạng và 169 người bị thương hôm 6/2.

IS cho biết thành viên của nhóm này đã nổ súng vào các nhân viên bảo vệ khi họ cố gắng ngăn chặn hắn ta tại cổng chính và kích nổ đai bom trên người sau khi đến được cổng trong của nhà thờ Hồi giáo. Theo nhà chức trách Pakistan, kẻ tấn công là một công dân Pakistan gần đây đến Afghanistan.

ap26037388970014.jpg
IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom liều chết ở Pakistan hôm 6/2. Ảnh: AP.

Nhóm IS tuyên bố rằng chúng coi người Shia ở Pakistan là mục tiêu hợp pháp, gọi họ là "nguồn nhân lực" cung cấp binh lính cho các lực lượng dân quân Shia chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Syria.

Vụ đánh bom tự sát mới nhất diễn ra trong bối cảnh Chính phủ của Thủ tướng Shehbaz Sharif phải đối phó với sự gia tăng các vụ tấn công của phiến quân trên khắp Pakistan.

Giới chức cho biết một số nghi phạm, bao gồm anh trai, mẹ và các thân nhân khác của kẻ đánh bom, đã bị bắt giữ trong các cuộc đột kích ở Islamabad và tây bắc Pakistan đêm 6/2. Một sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng trong chiến dịch này.

Trước đó, vào năm 2008, một vụ đánh bom tại khách sạn ở Islamabad đã khiến 63 người thiệt mạng và hơn 250 người khác bị thương. Vào tháng 11/2025, một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công bên ngoài một tòa án ở thủ đô Pakistan, cướp đi sinh mạng 12 người.

>>> Mời độc giả xem video về vụ đánh bom liều chết ở Pakistan hồi tháng 11/2025

Nguồn video: X/RT
