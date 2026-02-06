Hà Nội

Thế giới

Tướng Nga bị thương trong vụ ám sát bất thành ở Moscow là ai?

Một tướng cấp cao của cơ quan tình báo quân sự Nga đã bị thương trong vụ ám sát bất thành ở thủ đô Moscow.

An An (Theo RT)

RT dẫn thông tin từ Ủy ban Điều tra Nga cho biết, một tướng cấp cao của cơ quan tình báo quân sự Nga đã bị thương sau khi bị một tay súng tấn công trong vụ ám sát bất thành ở thủ đô Moscow hôm 6/2.

Theo thông báo, Trung tướng Vladimir Alekseev, Phó Cục trưởng thứ nhất của Tổng cục Tình báo Nga (GRU), đã bị bắn nhiều phát vào lưng bên ngoài nhà riêng ở phía tây thủ đô Moscow. Thông báo cho biết thêm rằng ông Alekseev đã được đưa tới bệnh viện nhưng không cung cấp thêm chi tiết về tình trạng sức khỏe của ông.

tuongnga.png
Tướng Vladimir Alekseev bị thương trong vụ ám sát bất thành ở thủ đô Moscow, Nga, ngày 6/2. Ảnh: UNN.

Theo các nhà chức trách, sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường và cảnh sát đã mở cuộc truy bắt. Các điều tra viên và đội pháp y đang làm việc tại hiện trường.

Trước đây, Ukraine từng bị cáo buộc liên quan đến các âm mưu ám sát nhắm vào các quan chức và chỉ huy quân sự Nga.

Ông Alekseev, 64 tuổi, là một trong những quan chức tình báo quân sự cấp cao nhất của Nga, giữ chức Phó Cục trưởng thứ nhất của GRU từ năm 2011, chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động chống khủng bố ở Syria. Năm 2017, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga, một trong những danh hiệu cao quý nhất của đất nước.

