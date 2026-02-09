Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đặc sản miền Tây khiến du khách 'nổi da gà', ăn mê hơn thịt gà

Du lịch

Đặc sản miền Tây khiến du khách 'nổi da gà', ăn mê hơn thịt gà

Thoạt nhìn dễ e ngại, nhưng chuột dừa đặc sản miền Tây lại chinh phục thực khách nhờ thịt thơm, săn chắc, vị ngọt tự nhiên và cách chế biến đậm chất miệt vườn.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nhắc đến ẩm thực miền Tây, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cá linh, bông điên điển hay những món ăn gắn liền với mùa nước nổi. Tuy nhiên, tại Vĩnh Long (Bến Tre cũ), còn có một món ăn dân dã nhưng đủ sức khiến không ít người “nổi da gà” ngay từ tên gọi đó là chuột dừa. Ảnh Lê Thị Thúy Lil
Nhắc đến ẩm thực miền Tây, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cá linh, bông điên điển hay những món ăn gắn liền với mùa nước nổi. Tuy nhiên, tại Vĩnh Long (Bến Tre cũ), còn có một món ăn dân dã nhưng đủ sức khiến không ít người “nổi da gà” ngay từ tên gọi đó là chuột dừa. Ảnh Lê Thị Thúy Lil
Không phổ biến như chuột đồng, chuột dừa sinh sống chủ yếu trên những vườn dừa lâu năm. Ảnh Lê Thị Thúy Lil
Không phổ biến như chuột đồng, chuột dừa sinh sống chủ yếu trên những vườn dừa lâu năm. Ảnh Lê Thị Thúy Lil
Loài chuột này gần như không xuống đất, ngày ngày leo trèo trên thân và ngọn dừa để kiếm ăn, tạo nên tập tính sinh sống rất riêng. Ảnh Hồ Ngọc Quý
Loài chuột này gần như không xuống đất, ngày ngày leo trèo trên thân và ngọn dừa để kiếm ăn, tạo nên tập tính sinh sống rất riêng. Ảnh Hồ Ngọc Quý
Thức ăn chính của chuột dừa là củ hủ dừa, phần lõi non quý giá của cây, cùng với cơm dừa và nước dừa bên trong trái. Chính chế độ ăn đặc biệt này khiến thịt chuột dừa có mùi vị khác biệt so với nhiều loài chuột khác. Ảnh Hồ Ngọc Quý
Thức ăn chính của chuột dừa là củ hủ dừa, phần lõi non quý giá của cây, cùng với cơm dừa và nước dừa bên trong trái. Chính chế độ ăn đặc biệt này khiến thịt chuột dừa có mùi vị khác biệt so với nhiều loài chuột khác. Ảnh Hồ Ngọc Quý
Theo người dân địa phương, chuột dừa có thân dài, lông mượt và sạch. Thịt chuột sau khi chế biến không hề tanh mà thơm, săn chắc, hơi dai, vị ngọt tự nhiên. Nhiều thực khách từng thưởng thức cho biết, nếu vượt qua được rào cản tâm lý ban đầu, hương vị của chuột dừa thậm chí còn hấp dẫn hơn cả thịt gà ta. Ảnh Hồ Ngọc Quý
Theo người dân địa phương, chuột dừa có thân dài, lông mượt và sạch. Thịt chuột sau khi chế biến không hề tanh mà thơm, săn chắc, hơi dai, vị ngọt tự nhiên. Nhiều thực khách từng thưởng thức cho biết, nếu vượt qua được rào cản tâm lý ban đầu, hương vị của chuột dừa thậm chí còn hấp dẫn hơn cả thịt gà ta. Ảnh Hồ Ngọc Quý
Từ chuột dừa, người miền Tây có thể chế biến thành nhiều món như hấp, quay chảo, xào lăn hay rim mặn ngọt. Tuy nhiên, món được ưa chuộng nhất vẫn là chuột dừa nướng. Ảnh MIA
Từ chuột dừa, người miền Tây có thể chế biến thành nhiều món như hấp, quay chảo, xào lăn hay rim mặn ngọt. Tuy nhiên, món được ưa chuộng nhất vẫn là chuột dừa nướng. Ảnh MIA
Chuột sau khi làm sạch được ướp gia vị đơn giản rồi nướng trên bếp than hồng. Người nướng phải giữ lửa vừa, lật đều tay để thịt chín đều từ trong ra ngoài, lớp da vàng ruộm, giòn nhẹ nhưng không bị khét. Khi chín, món ăn tỏa mùi thơm đặc trưng, ăn kèm muối tiêu chanh hoặc muối ớt xanh càng làm dậy vị. Ảnh MIA
Chuột sau khi làm sạch được ướp gia vị đơn giản rồi nướng trên bếp than hồng. Người nướng phải giữ lửa vừa, lật đều tay để thịt chín đều từ trong ra ngoài, lớp da vàng ruộm, giòn nhẹ nhưng không bị khét. Khi chín, món ăn tỏa mùi thơm đặc trưng, ăn kèm muối tiêu chanh hoặc muối ớt xanh càng làm dậy vị. Ảnh MIA
Đây cũng là món “lai rai” quen thuộc trong những buổi tụ họp của dân nhậu miền Tây, càng ăn càng dễ ghiền. Ảnh MIA
Đây cũng là món “lai rai” quen thuộc trong những buổi tụ họp của dân nhậu miền Tây, càng ăn càng dễ ghiền. Ảnh MIA
Ngày nay, chuột dừa không còn dễ tìm như trước và cũng không phải lúc nào muốn là có. Chính sự hiếm hoi này lại khiến món ăn trở thành một trải nghiệm ẩm thực độc đáo, đủ khiến du khách tò mò và nhớ mãi khi có dịp ghé thăm miền Tây sông nước. Ảnh dulichbentre
Ngày nay, chuột dừa không còn dễ tìm như trước và cũng không phải lúc nào muốn là có. Chính sự hiếm hoi này lại khiến món ăn trở thành một trải nghiệm ẩm thực độc đáo, đủ khiến du khách tò mò và nhớ mãi khi có dịp ghé thăm miền Tây sông nước. Ảnh dulichbentre
Vân Giang (Tổng hợp)
#Ẩm thực miền Tây #Đặc sản chuột dừa #Món ăn dân dã miền Tây #Chế biến chuột dừa #Hương vị đặc trưng miền Tây #Ẩm thực độc đáo miền Tây

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT