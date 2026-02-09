Cách làm xôi cá chép đẹp mắt, dẻo thơm cho mâm cúng ngày 23 tháng Chạp

Xôi cá chép tạo hình từ xôi gấc, dẻo thơm không chỉ mang ý nghĩa tiễn ông Công ông Táo mà còn giúp mâm cúng ngày 23 tháng Chạp thêm trang trọng, đẹp mắt.
Tạm rời xa những bộ cánh trendy, Nguyên Newin mang không khí Tết Việt sang đất khách với màn 'thả dáng' trong tà áo dài truyền thống giữa trời tuyết trắng xóa.
HONOR - thương hiệu Trung Quốc quen mặt người Việt - gây sốc khi vượt Apple và Samsung về tốc độ tăng trưởng toàn cầu.
Ếch Budgett (Lepidobatrachus laevis) là loài lưỡng cư kỳ lạ của Nam Mỹ, nổi tiếng với ngoại hình dữ tợn và tập tính sinh tồn khác thường.
Hyundai Accent 2026 dự kiến sẽ mang đến những cập nhật lớn về thiết kế, trang bị được cải tiến và những tinh chỉnh nhỏ, đồng thời vẫn giữ nguyên hệ động lực.
Diễn viên Lan Thy rơi nước mắt khi được bạn trai cầu hôn, đánh dấu cột mốc mới trong chuyện tình cảm.
Sát ngày 23 tháng Chạp, chợ cá Yên Sở (phường Hoàng Mai, Hà Nội) nhộn nhịp với tiếng máy khí oxy xen lẫn tiếng mua bán cá chép đỏ của tiểu thương.
Quân đội Ukraine cho biết, lực lượng Nga bắt đầu sử dụng đồ ngụy trang "chim cánh Cụt" trong cuộc giao tranh trên địa hình phủ đầy tuyết.
Hoa hậu Giáng My trang hoàng biệt thự 1.000 m² vào cuối tháng 1. Mới đây, cô mời gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết tham dự bữa tiệc tại nhà riêng.
Hennessey VelociRaptor 1200 F-250 giữ nguyên động cơ dầu V8 dung tích 6.7L của Ford, sợi carbon trên thân xe, đèn LED, giảm xóc Fox và nâng gầm 5 inch.
Sau thời gian dài gắn liền với hình ảnh nấu ăn gợi cảm, nàng hot girl UNa To Uyen (Hoàng Tố Uyên) bất ngờ khiến netizen "đứng hình" khi đổi hướng phong cách.
Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, nhiều sao Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài lần lượt trở về quê nhà.
Nếu đặt cạnh hình ảnh Kaity Nguyễn trong 'Em chưa 18' và loạt ảnh mới đây, không ít khán giả phải thốt lên vì không nhận ra sao nữ đình đám một thời.
Chợ cá Yên Sở nhộn nhịp, rực rỡ sắc đỏ đêm trước ngày ông Táo về trời, thể hiện nét đẹp truyền thống của người dân thủ đô.
Xuất hiện trong thiết kế đen tuyền, Hoa hậu H’hen Niê thu hút mọi ánh nhìn bằng thần thái sắc lạnh, vẻ đẹp huyền bí vừa quyền lực vừa cuốn hút.
Khu đất vàng ở trung tâm TP HCM từng bỏ hoang nhiều năm đang dần “thay áo” thành công viên, sẽ mở cửa phục vụ người dân trong dịp Tết đến Xuân về.
Nữ streamer đình đám Mina Young vừa tung ra bộ ảnh thời trang mới với phong cách hiện đại, cá tính nhưng vẫn giữ trọn nét ngọt ngào đặc trưng.
Giữa làn sóng lo ngại AI xóa sổ việc làm, Bill Gates khẳng định lập trình vẫn là nghề con người nắm giữ tuyệt đối, kể cả 100 năm tới.
Hình ảnh được cho là liên quan đến vị vua đầu tiên của Ai Cập cổ đại trên bức tranh khắc đá cổ làm nóng cuộc tranh luận về lịch sử của nền văn minh sông Nile.
Một hình khắc cổ đại vừa được phát hiện ở Marbella khiến giới khoa học chấn động. Niên đại 200.000 năm có thể phá vỡ mọi kỷ lục trước đó về nghệ thuật tiền sử.
Bức tranh điêu khắc từ đá ngọc Olic nguyên khối nặng hơn 10 tấn, được rao bán 3,8 tỷ đồng khiến nhiều du khách trầm trồ.