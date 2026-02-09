Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cách làm xôi cá chép đẹp mắt, dẻo thơm cho mâm cúng ngày 23 tháng Chạp

Đời sống

Cách làm xôi cá chép đẹp mắt, dẻo thơm cho mâm cúng ngày 23 tháng Chạp

Xôi cá chép tạo hình từ xôi gấc, dẻo thơm không chỉ mang ý nghĩa tiễn ông Công ông Táo mà còn giúp mâm cúng ngày 23 tháng Chạp thêm trang trọng, đẹp mắt.

Vân Giang (Tổng hợp)
Hằng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, các gia đình Việt lại tất bật chuẩn bị mâm cúng tiễn ông Công ông Táo về chầu trời. Đây là phong tục lâu đời, gửi gắm mong ước một năm mới bình an, thuận lợi, gia đạo ấm êm. Vì vậy, mâm lễ không chỉ đầy đủ về nghi thức mà còn được chăm chút kỹ lưỡng về hình thức và ý nghĩa. Ảnh minh họa
Hằng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, các gia đình Việt lại tất bật chuẩn bị mâm cúng tiễn ông Công ông Táo về chầu trời. Đây là phong tục lâu đời, gửi gắm mong ước một năm mới bình an, thuận lợi, gia đạo ấm êm. Vì vậy, mâm lễ không chỉ đầy đủ về nghi thức mà còn được chăm chút kỹ lưỡng về hình thức và ý nghĩa. Ảnh minh họa
Trong mâm cúng, cá chép là lễ vật không thể thiếu, được xem là linh vật đưa các Táo vượt vũ môn lên thiên đình. Bên cạnh cá chép sống để phóng sinh, nhiều gia đình hiện nay còn chuẩn bị thêm xôi gấc tạo hình cá chép để dâng cúng. Đĩa xôi đỏ thắm tượng trưng cho may mắn, đủ đầy, vừa giữ nét truyền thống vừa mang tính thẩm mỹ cao. Ảnh minh họa
Trong mâm cúng, cá chép là lễ vật không thể thiếu, được xem là linh vật đưa các Táo vượt vũ môn lên thiên đình. Bên cạnh cá chép sống để phóng sinh, nhiều gia đình hiện nay còn chuẩn bị thêm xôi gấc tạo hình cá chép để dâng cúng. Đĩa xôi đỏ thắm tượng trưng cho may mắn, đủ đầy, vừa giữ nét truyền thống vừa mang tính thẩm mỹ cao. Ảnh minh họa
Cách làm xôi cá chép thực chất không quá cầu kỳ, về cơ bản vẫn là đồ xôi gấc như thông thường. Gạo nếp vo sạch, ngâm nước lạnh khoảng 6 tiếng cho hạt gạo nở mềm; nếu cần nhanh có thể ngâm nước ấm khoảng 4 tiếng. Sau khi ngâm, gạo được để ráo rồi trộn đều với thịt gấc đã xử lý. Phần gấc tươi nên trộn cùng một thìa rượu trắng và một chút dầu ăn hoặc mỡ gà để xôi lên màu đỏ bóng, hạt mềm và dậy mùi thơm. Ảnh minh họa
Cách làm xôi cá chép thực chất không quá cầu kỳ, về cơ bản vẫn là đồ xôi gấc như thông thường. Gạo nếp vo sạch, ngâm nước lạnh khoảng 6 tiếng cho hạt gạo nở mềm; nếu cần nhanh có thể ngâm nước ấm khoảng 4 tiếng. Sau khi ngâm, gạo được để ráo rồi trộn đều với thịt gấc đã xử lý. Phần gấc tươi nên trộn cùng một thìa rượu trắng và một chút dầu ăn hoặc mỡ gà để xôi lên màu đỏ bóng, hạt mềm và dậy mùi thơm. Ảnh minh họa
Đậu xanh cà vỏ ngâm khoảng 1 tiếng, hấp chín, thêm chút đường rồi tán nhuyễn làm nhân. Khi đồ xôi, nên dùng xửng hoặc chõ chuyên dụng, cho nước chiếm khoảng một phần ba nồi. Khi hơi nước bốc đều, mở vung xới nhẹ một lần để xôi chín đều. Nhiều người có kinh nghiệm thường phủ thêm khăn xô trên miệng xửng để tránh nước đọng từ nắp vung nhỏ xuống làm xôi nhão. Ảnh minh họa
Đậu xanh cà vỏ ngâm khoảng 1 tiếng, hấp chín, thêm chút đường rồi tán nhuyễn làm nhân. Khi đồ xôi, nên dùng xửng hoặc chõ chuyên dụng, cho nước chiếm khoảng một phần ba nồi. Khi hơi nước bốc đều, mở vung xới nhẹ một lần để xôi chín đều. Nhiều người có kinh nghiệm thường phủ thêm khăn xô trên miệng xửng để tránh nước đọng từ nắp vung nhỏ xuống làm xôi nhão. Ảnh minh họa
Một bí quyết giúp xôi dẻo ngon hơn là đồ xôi hai lần. Lần đầu hấp khoảng 30 phút, sau đó trộn thêm mỡ gà cho hạt xôi bóng mịn, rồi tiếp tục đồ thêm 10–15 phút là đạt. Khi xôi chín, có thể nêm nửa thìa đường nếu thích vị ngọt hoặc nửa thìa muối để xôi đậm đà hơn. Ảnh minh họa
Một bí quyết giúp xôi dẻo ngon hơn là đồ xôi hai lần. Lần đầu hấp khoảng 30 phút, sau đó trộn thêm mỡ gà cho hạt xôi bóng mịn, rồi tiếp tục đồ thêm 10–15 phút là đạt. Khi xôi chín, có thể nêm nửa thìa đường nếu thích vị ngọt hoặc nửa thìa muối để xôi đậm đà hơn. Ảnh minh họa
Khâu cuối cùng và cũng quan trọng nhất là tạo hình cá chép. Khuôn cá chép hiện được bán khá phổ biến, giúp việc tạo dáng trở nên dễ dàng và đẹp mắt. Ảnh minh họa
Khâu cuối cùng và cũng quan trọng nhất là tạo hình cá chép. Khuôn cá chép hiện được bán khá phổ biến, giúp việc tạo dáng trở nên dễ dàng và đẹp mắt. Ảnh minh họa
Trước khi cho xôi vào khuôn, nên quét một lớp dầu ăn mỏng để chống dính và tạo độ bóng. Lần lượt nén một lớp đậu xanh ở phần lõm nhất của khuôn, tiếp đến là xôi gấc, rồi thêm một lớp đậu xanh ở giữa. Sau cùng cho đầy xôi, nén chặt tay, úp khuôn ra đĩa và nhẹ nhàng nhấc khuôn lên. Ảnh minh họa
Trước khi cho xôi vào khuôn, nên quét một lớp dầu ăn mỏng để chống dính và tạo độ bóng. Lần lượt nén một lớp đậu xanh ở phần lõm nhất của khuôn, tiếp đến là xôi gấc, rồi thêm một lớp đậu xanh ở giữa. Sau cùng cho đầy xôi, nén chặt tay, úp khuôn ra đĩa và nhẹ nhàng nhấc khuôn lên. Ảnh minh họa
Thành phẩm là đĩa xôi cá chép đỏ au, dáng tròn đầy, hạt xôi dẻo thơm, nhân đậu xanh bùi ngậy. Không chỉ góp phần làm mâm cúng ông Công ông Táo thêm trang nghiêm, món xôi này còn gửi gắm ước vọng may mắn, sung túc cho năm mới sắp đến. Ảnh minh họa
Thành phẩm là đĩa xôi cá chép đỏ au, dáng tròn đầy, hạt xôi dẻo thơm, nhân đậu xanh bùi ngậy. Không chỉ góp phần làm mâm cúng ông Công ông Táo thêm trang nghiêm, món xôi này còn gửi gắm ước vọng may mắn, sung túc cho năm mới sắp đến. Ảnh minh họa
Vân Giang (Tổng hợp)
#Lễ cúng ông Công ông Táo #Ẩm thực truyền thống Việt Nam #Ý nghĩa lễ vật ngày 23 tháng Chạp #Hướng dẫn làm xôi gấc dẻo thơm #Trang trí mâm cúng truyền thống #Tạo hình cá chép từ xôi

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT