Thế giới

Hình ảnh biểu tình tại thành phố diễn ra Thế vận hội mùa đông

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni lên án cuộc biểu tình gần đây phản đối Thế vận hội mùa đông ở Milan.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, trong một tuyên bố trên Facebook ngày 8/2, Thủ tướng Meloni đã lên án các cuộc biểu tình phản đối Thế vận hội mùa đông ở Milan cũng như hành vi phá hoại cơ sở hạ tầng đường sắt.

"Một lần nữa, tôi bày tỏ sự đoàn kết với cảnh sát, thành phố Milan và tất cả những người phải chứng kiến công việc của họ bị phá hoại bởi những tội phạm này", Thủ tướng Meloni nói.

apbieutinhmilan1.jpg
Đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình phản đối Thế vận hội Milan-Cortina 2026, tại Milan, Italy, ngày 7/2/2026. Ảnh: LaPresse/AP.

Bộ Giao thông Vận tải Italy cho biết họ đã mở cuộc điều tra khủng bố về vụ phá hoại đồng loạt các tuyến đường sắt ở miền bắc Italy vào sáng 7/2, ngày đầu tiên của Thế vận hội mùa đông 2026.

Hãng thông tấn ANSA của Italy đưa tin, chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ phá hoại này.

Vụ phá hoại đầu tiên được cho là xảy ra tại trung tâm Bologna, nơi điều hành giao thông đường sắt giữa miền bắc và miền nam Italy, vào khoảng 6 giờ sáng 7/2, ANSA đưa tin. Sau đó, vụ tấn công tiếp tục nhắm vào các chuyến tàu khu vực Pesaro dọc theo bờ biển Adriatic.

Bộ Giao thông Vận tải Italy tuyên bố sẽ yêu cầu những người gây ra sự việc bồi thường hàng triệu euro.

Tại Milan, vào tối 7/2, cảnh sát Italy đã bắn hơi cay và dùng vòi phun nước để giải tán người biểu tình ném pháo và cố gắng tiến vào đường cao tốc gần địa điểm tổ chức Thế vận hội mùa đông. Những người tham gia biểu tình nhằm phản đối tác động môi trường của Thế vận hội mùa đông và sự hiện diện của các đặc vụ Mỹ tại Italy.

apbieutinhmilan2.jpg
Ảnh: AP.

Đụng độ đã xảy ra vài ngày sau khi Chính phủ Italy thông qua sắc lệnh an ninh cho phép cảnh sát giam giữ người dân đến 12 giờ nếu có lý do chính đáng để tin rằng họ có thể là những kẻ kích động và phá hoại các cuộc biểu tình ôn hòa.

"Biểu tình ôn hòa là hợp pháp nhưng chúng tôi không chấp nhận bạo lực. Bạo lực không có chỗ tại Thế vận hội Olympic", phát ngôn viên của Ủy ban Olympic Quốc tế, Mark Adams, cho biết trong một cuộc họp báo thường nhật của IOC.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Iran

Nguồn video: X/RT
#Biểu tình phản đối Thế vận hội #Đụng độ cảnh sát và người biểu tình #Chống bạo lực trong biểu tình #Biểu tình tại Milan #biểu tình ở Italy #Thế vận hội mùa đông ở Milan

