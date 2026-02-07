Hà Nội

Thế giới

Ông Trump nói về thời điểm diễn ra cuộc đàm phán Mỹ-Iran tiếp theo

Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào tuần tới.

An An (Theo NBC News)

Theo NBC News, vòng đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran diễn ra tại Oman vào ngày 6/2. Một quan chức Mỹ cho biết, các quan chức Mỹ và Iran không gặp trực tiếp mà trao đổi quan điểm thông qua các nhà trung gian hòa giải Oman.

Đô đốc Hải quân Brad Cooper, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm của Quân đội Mỹ, đã tham dự cuộc đàm phán ở Oman. Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của ông Trump, là những nhà đàm phán chính của phái đoàn Mỹ. Phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu.

aptongthongtrump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Tổng thống Trump ngày 6/2 cho biết cuộc đàm phán quan trọng giữa Mỹ và Iran tại Oman đã diễn ra tốt đẹp và hai bên sẽ gặp lại nhau vào tuần tới. Tuy nhiên, ông không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về cuộc gặp.

"Hai bên sẽ tiếp tục đàm phán vào tuần tới. Iran muốn đạt được thỏa thuận, điều đó hoàn toàn hợp lý. Họ biết hậu quả nếu không đạt được thỏa thuận. Nếu họ không đạt được thỏa thuận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra", ông Trump nói.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng bày tỏ sự lạc quan về các cuộc thảo luận hôm 6/2.

“Đó là một khởi đầu tốt. Việc các cuộc đàm phán tiếp diễn như thế nào phụ thuộc vào các cuộc tham vấn. Hầu như các bên đều đồng thuận về việc tiếp tục đàm phán và nhất trí rằng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục", Ngoại trưởng Iran cho biết.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang khi trước đó Tổng thống Trump liên tục cảnh báo về khả năng tấn công quân sự nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Iran sẵn sàng với thỏa thuận hạt nhân "công bằng" từ Mỹ hồi tháng 10/2025

Nguồn video: Báo Nhân Dân
