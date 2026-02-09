Hà Nội

Mẹo dọn nhà đón Tết hiệu quả gấp đôi, tiết kiệm công sức

Đời sống

Mẹo dọn nhà đón Tết hiệu quả gấp đôi, tiết kiệm công sức

Chỉ cần áp dụng vài mẹo đơn giản nhưng khoa học, có thể dọn nhà nhanh, hiệu quả hơn mà vẫn tiết kiệm sức lực đáng kể để đón Tết. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tết Nguyên đán đang đến gần, mang theo không khí rộn ràng của những ngày tổng vệ sinh nhà cửa. Ai cũng mong tổ ấm sạch sẽ, gọn gàng để đón năm mới an khang, tài lộc. Thế nhưng, dọn nhà ngày Tết lại thường trở thành “nỗi ám ảnh” khiến nhiều người mệt nhoài cả tuần.
Bước đầu tiên nhưng quan trọng nhất chính là thanh lọc đồ đạc. Hãy vứt bỏ, tái chế hoặc thanh lý những món đồ không còn sử dụng. Khi không gian được “giải phóng” khỏi vật dụng dư thừa, việc lau chùi trở nên nhanh gọn hơn rất nhiều.
Đồng thời, nhà cửa cũng thông thoáng, gọn gàng – đúng tinh thần đón vận khí mới cho năm mới.
Nguyên tắc vàng giúp tránh việc “lau đi lau lại” nhiều lần. Hãy bắt đầu từ những vị trí cao như trần nhà, nóc tủ, quạt trần, sau đó mới đến bàn ghế và sàn nhà.
Bên cạnh đó, nên dọn theo thứ tự từ không gian nhỏ đến lớn, từ trong ra ngoài: bắt đầu với ngăn kéo, tủ lạnh, phòng ngủ rồi mới đến phòng khách, bếp và khu vực cửa ra vào. Cách làm này giúp kiểm soát tiến độ tốt hơn và hạn chế bỏ sót.
Nhiều người có thói quen dùng khăn ướt lau trực tiếp lên bề mặt bám bụi. Điều này vô tình khiến bụi và dung dịch tẩy rửa hòa vào nhau, tạo thành vệt bẩn khó xử lý.
Giải pháp đúng là dùng khăn hoặc chổi khô để phủi sạch bụi trước, sau đó mới lau ướt. Nhờ vậy, bề mặt sẽ sạch sâu hơn và không phải lau đi lau lại nhiều lần.
Trước khi bắt đầu dọn dẹp, hãy mở cửa sổ và cửa ra vào để không khí lưu thông. Nhà cửa sẽ nhanh khô hơn, hạn chế mùi ẩm mốc và giúp bạn cảm thấy dễ chịu khi làm việc.
Đừng quên kiểm tra hệ thống đèn. Một không gian sáng sủa không chỉ giúp dọn dẹp thuận tiện hơn mà còn mang ý nghĩa tượng trưng cho một năm mới rực rỡ, hanh thông.
Việc sử dụng các sản phẩm tẩy rửa phù hợp sẽ giúp bạn tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức. Tuy nhiên, hãy chọn sản phẩm có thương hiệu uy tín và dùng đúng hướng dẫn.
Đối với mặt kính hay bàn ghế, thay vì xịt trực tiếp lên bề mặt, bạn nên xịt dung dịch lên khăn sạch rồi lau. Cách này giúp tránh vệt loang và giữ bề mặt sáng bóng hơn.
#dọn nhà đón Tết #Mẹo dọn nhà đón Tết

