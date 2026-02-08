Iran cảnh báo sẽ tập kích căn cứ của Mỹ nếu bị tấn công

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo rằng Iran sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông nếu Washington tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo này.

RT đưa tin ngày 7/2, Mỹ và Iran đã tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp tại Oman hôm 6/2 trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang kể từ sau cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào năm ngoái.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó cảnh báo về các cuộc tấn công tiếp theo nếu Iran không nối lại đàm phán, yêu cầu Iran hạn chế việc làm giàu uranium và chương trình tên lửa của nước này.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: TASS.

Trả lời phỏng vấn của Al Jazeera hôm 7/2, Ngoại trưởng Araghchi hoan nghênh việc nối lại đàm phán như một “điểm khởi đầu tốt”, nhưng lưu ý rằng vẫn tồn tại bầu không khí “mất lòng tin” sau các cuộc tấn công năm ngoái. Ông cảnh báo rằng Tehran sẽ đáp trả tương xứng với bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ trong tương lai.

"Nếu Washington tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ tấn công các căn cứ của họ trong khu vực”, Ngoại trưởng Iran tuyên bố.

Bộ trưởng Ngoại giao Araghchi nhắc lại rằng Iran đã chuẩn bị cho khả năng xảy ra cuộc chiến với Mỹ, nhưng cho rằng vấn đề hạt nhân chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại, không có sự đe dọa hay gây áp lực.

Ông Araghchi khẳng định việc làm giàu uranium là quyền của Iran và phải được tiếp tục, đồng thời cho biết Iran sẽ giữ uranium đã làm giàu trong nước và thiết lập mức độ dựa trên nhu cầu của quốc gia. Ông cũng bác bỏ các cuộc đàm phán về chương trình tên lửa của Iran, gọi đó là “vấn đề hoàn toàn mang tính phòng thủ”.

Được biết, Mỹ duy trì các căn cứ quân sự ở Qatar, Bahrain, Kuwait và UAE, cùng với các lực lượng triển khai ở Iraq và Syria, và có quyền tiếp cận Jordan và Djibouti. Tehran từ lâu lập luận rằng mạng lưới căn cứ của Mỹ gần biên giới nước này là mối đe dọa an ninh trực tiếp.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Iran sẵn sàng với thỏa thuận hạt nhân "công bằng" từ Mỹ hồi tháng 10/2025