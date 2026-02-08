Hà Nội

Thế giới

Iran cảnh báo sẽ tập kích căn cứ của Mỹ nếu bị tấn công

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo rằng Iran sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông nếu Washington tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo này.

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 7/2, Mỹ và Iran đã tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp tại Oman hôm 6/2 trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang kể từ sau cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào năm ngoái.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó cảnh báo về các cuộc tấn công tiếp theo nếu Iran không nối lại đàm phán, yêu cầu Iran hạn chế việc làm giàu uranium và chương trình tên lửa của nước này.

iran.png
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: TASS.

Trả lời phỏng vấn của Al Jazeera hôm 7/2, Ngoại trưởng Araghchi hoan nghênh việc nối lại đàm phán như một “điểm khởi đầu tốt”, nhưng lưu ý rằng vẫn tồn tại bầu không khí “mất lòng tin” sau các cuộc tấn công năm ngoái. Ông cảnh báo rằng Tehran sẽ đáp trả tương xứng với bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ trong tương lai.

"Nếu Washington tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ tấn công các căn cứ của họ trong khu vực”, Ngoại trưởng Iran tuyên bố.

Bộ trưởng Ngoại giao Araghchi nhắc lại rằng Iran đã chuẩn bị cho khả năng xảy ra cuộc chiến với Mỹ, nhưng cho rằng vấn đề hạt nhân chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại, không có sự đe dọa hay gây áp lực.

Ông Araghchi khẳng định việc làm giàu uranium là quyền của Iran và phải được tiếp tục, đồng thời cho biết Iran sẽ giữ uranium đã làm giàu trong nước và thiết lập mức độ dựa trên nhu cầu của quốc gia. Ông cũng bác bỏ các cuộc đàm phán về chương trình tên lửa của Iran, gọi đó là “vấn đề hoàn toàn mang tính phòng thủ”.

Được biết, Mỹ duy trì các căn cứ quân sự ở Qatar, Bahrain, Kuwait và UAE, cùng với các lực lượng triển khai ở Iraq và Syria, và có quyền tiếp cận Jordan và Djibouti. Tehran từ lâu lập luận rằng mạng lưới căn cứ của Mỹ gần biên giới nước này là mối đe dọa an ninh trực tiếp.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Iran sẵn sàng với thỏa thuận hạt nhân "công bằng" từ Mỹ hồi tháng 10/2025

Nguồn video: Báo Nhân Dân
#Căng thẳng Mỹ-Iran #Chương trình hạt nhân Iran #Tình hình Trung Đông #Iran cảnh báo sẽ tấn công căn cứ của Mỹ #đàm phán Mỹ Iran

Thế giới

Ông Trump nói về thời điểm diễn ra cuộc đàm phán Mỹ-Iran tiếp theo

Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào tuần tới.

Theo NBC News, vòng đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran diễn ra tại Oman vào ngày 6/2. Một quan chức Mỹ cho biết, các quan chức Mỹ và Iran không gặp trực tiếp mà trao đổi quan điểm thông qua các nhà trung gian hòa giải Oman.

Đô đốc Hải quân Brad Cooper, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm của Quân đội Mỹ, đã tham dự cuộc đàm phán ở Oman. Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của ông Trump, là những nhà đàm phán chính của phái đoàn Mỹ. Phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu.

Xem chi tiết

Thế giới

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Iran

Các lệnh trừng phạt mới được công bố ngay sau khi Mỹ và Iran kết thúc vòng đàm phán gián tiếp tại Oman về chương trình hạt nhân của Tehran.

RT đưa tin, cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran diễn ra tại Oman hôm 6/2. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hoan nghênh việc nối lại đối thoại với Mỹ sau “8 tháng đầy biến động” và gọi cuộc đàm phán kéo dài 8 giờ tại Muscat, do Ngoại trưởng Oman làm trung gian, là một “khởi đầu tốt đẹp”.

Cả hai bên đều có “sự đồng thuận” về sự cần thiết phải tiếp tục các cuộc đàm phán, nhà ngoại giao hàng đầu của Tehran cho biết trong một tuyên bố.

Xem chi tiết

Thế giới

Hé lộ thời điểm diễn ra cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran

Truyền thông Iran đưa tin cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ sẽ được tổ chức tại Oman vào ngày 6/2.

AP đưa tin, theo hãng thông tấn bán chính thức ISNATasnim của Iran ngày 4/2, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra tại Oman vào ngày 6/2, dù vương quốc này chưa xác nhận thông tin ngay lập tức. Được biết, Oman từng là nơi tổ chức nhiều vòng đàm phán hạt nhân trước đây giữa Iran và Mỹ.

Hôm 3/2, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã chỉ thị Bộ trưởng Ngoại giao nước này "theo đuổi các cuộc đàm phán công bằng và bình đẳng" với Mỹ.

Xem chi tiết

